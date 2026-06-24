باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف روز چهارشنبه ۳ تیر ۱۴۰۵ در بیستمین اجلاس کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در شهر باکو جمهوری آذربایجان اظهار داشت: در آغاز، از ملت و رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان و دبیرخانه اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، بخاطر میزبانی شایسته این نشست و فراهمسازی بستر گفتوگو میان نمایندگان مسلمان، تشکر میکنم.
وی گفت: همچنین ایام شهادت سبط پیامبر اسلام حضرت سیدالشهدا (ع) را به ملتهای مسلمان از جمله دو ملت برادر، ایران و آذربایجان و همه آزادگان جهان تسلیت میگویم؛ محرم ماهیست که به ما میآموزد عزت و کرامت هرگز با تسلیم به دست نمیآید، بلکه این خون است که بر شمشیر پیروز میشود؛ و من امیدوارم با تمسک به راه نورانی امامحسین (ع) گفت و گوی امروز ما در جهت خیر امت اسلامی باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان محترم مسلمان؛ بیستمیناجلاس اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی درشرایطی برگزارمیشود که جمهوری اسلامی ایران یک تجاوز سهمگین را پشت سر گذاشته است. جنگ تحمیلی چهل روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، اقدامی جنایتکارانه بود.
وی ادامه داد: در این جنایت آشکار، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات عالیرتبه نظامی و سیاسی و بیش از ۳ هزار شهروند ایرانی، که اکثر آنان زنان و کودکان بودند، به شهادت رسیدند. بیش از سی هزار نفر نیز مجروح شدند و زیرساختهای صنعتی، درمانی، آموزشی، انرژی، حملونقل و هزاران واحد خدماتی و مسکونی در ایران هدف حمله قرار گرفت.
قالیباف تاکید کرد: مقاومت جانانه نیروهای مسلح و ایستادگی قهرمانانه مردم در خیابانها سبب شد، ایران هزینههای شدیدی به آمریکا و رژیم جعلی اسرائیل تحمیل کند. این مقاومت برآمده از ایمان، عامل مأیوس شدن دشمن از دستیابی به اهدافش و وادار کردن او به تسلیم در میدانهای مبارزه و مذاکره بود.
وی یادآور شد: این جنگ صرفا یک رویارویی نظامی نبود؛ بلکه تلاشی سازمان یافته برای تغییر موازنههای راهبردی منطقه و تحمیل اراده بر یک ملت آزاده به شمار میرفت. طراحان این تجاوز تصور میکردند که میتوانند از طریق فشار نظامی، محاصره، عملیات روانی و اقدامات تروریستی، ملت ایران را وادار به عقبنشینی کرده و معادلات منطقه را به سود خود بازنویسی کنند.
رئیس مجلس گفت: آنچه رخ داد با محاسبات طراحان جنگ در تضاد کامل بود. ملت ایران نشان داد که دوران تحمیل اراده بر ملتهای مستقل پایان یافته است و شما دیدید که دنیا چگونه این استقامت و پیروزی را تحسین کرد.
قالیباف افزود: این جنگ اگرچه هزینههای سنگینی بر ملت ما تحمیل کرد، اما این حقیقت بنیادین را آشکار ساخت که مقاومت و ایستادگی مردم به عنوان قدرت حقیقی در سختترین شرایط محاسبات متجاوزان را بر هم میزند. صلح پایدار نه محصول تسلیم، فشار و ذلت، بلکه حاصل اقتدار، عزت و احترام است.
وی ادامه داد: پیروزی ملت ایران این پیام مهم رابه مسلمانان دنیا میدهدکه حفظ استقلال و عزت ملی در گروی باور به تعالیم انسان ساز اسلامی است. قرآن به ما میآموزد که نه ظلم کنیم و نه ظلم بپذیریم. قرآن به ما میگوید که تا حداکثر توان قوی شوید، قرآن به ما میگوید که به کفار تکیه نکنید، قرآن به ما میگوید که به ریسمان الهی چنگ بزنید و پراکنده نشوید، و همان قرآن به ما میگوید که به اذن الهی عدهای اندک میتوانند بر دشمنان بزرگ غلبه پیدا کنند و تضمین میدهد که اگر به خدا ایمان واقعی داشته باشید، شما پیروز خواهید بود و ملت مسلمان ایران با عمل مومنانه خود این دستورات الهی را اجرا کردند.
قالیباف یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران، با وجود همه رنجها و خسارتهایی که درجنگ تحمیلی اخیر متحمل شد، بر یک قاعده اساسی اصرار دارد و آن، ترجیح منطق بر زور و ترجیح مقاومت بر تسلیم است.
وی اضافه کرد: تجربه نشان داد که دیپلماسی، زمانی پایدار و مؤثر خواهد بود که بر پایه احترام، برابری و به رسمیت شناختن حاکمیت کشورها استوار و مستظهر به پشتیبانی مردم باشد. تفاهم اسلامآباد نیزنه نتیجه فشارو اجبار، بلکه حاصل مقاومت و اقتدار ملت شجاع ایران بود؛ تفاهمی که نشان داد گفتوگو زمانی به نتیجه میرسد که طرف مقابل از تحمیل اراده خود بر یک ملت متمدن صرف نظر کرده و حقوق ما را بپذیرد. به همین جهت یادداشت تفاهم اسلام آباد تبدیل به اعلامیه شکست آمریکا شد.
رئیس مجلس تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از صلح استقبال میکند؛ صلحی که بر پایه حقوق ملتها، احترام متقابل، تعهدات متوازن و منافع مشروع باشد. بر همین مبنا معتقدیم دفاع مقتدرانه، انسجام ملی و دیپلماسی، سه رکن مکمل یکدیگرند و تلفیق هوشمندانه آنها، تضمینکننده امنیت و ثبات است.
وی گفت: پیش از آنکه دیگران بر اساس منافع خودمحورانه شان، درباره آینده منطقه ما تصمیم بگیرند، این ملتها و دولتهای منطقه هستند که باید سرنوشت خویش را رقم بزنند.
قالیباف افزود: سیاست جمهوری اسلامی ایران بر این باورهای بنیادین استوار است که امنیت منطقه باید توسط خود کشورهای منطقه تأمین شود، هیچ کشوری در منطقه، امنیت خود را در ناامنی دیگران نخواهدیافت، اقتصاد و توسعه در منطقه باید برای همه ملتهای منطقه باشد و ظرفیتهای عظیم و متنوع جهان اسلام از منابع انرژی و کریدورهای ترانزیتی گرفته تا سرمایههای انسانی و علمی، باید درمسیر توسعه پایدار و شکوفایی ملتهای مسلمان به کار گرفته شود.
رئیس مجلس ادامه داد: ما آینده منطقه را نه در تقابل، بلکه در تعامل میبینیم؛ نه در حذف، بلکه در همزیستی؛ نه در امنیت وارداتی، بلکه در امنیت بومی و مشترک.
وی گفت: در این چارچوب، جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد با همه کشورهای اسلامی، بر اساس اصول احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلی، حسن همجواری و منافع مشترک، همکاریهای خود را گسترش دهد. ایران از هر ابتکار عملی برای شکلگیری سازوکارهای مشترک اقتصادی، تجاری، مالی، علمی و امنیتی جمعی حمایت کامل میکند.
قالیباف افزود: ما در سختترین وپیچیدهترین شرایط، دوستان و شرکای راهبردی خود را تنها نگذاشتهایم. برای ما، آتشبس در لبنان به اندازه آتشبس در ایران و در ادامه، خاتمه جنگ در لبنان به اندازه خاتمه جنگ در ایران اهمیت داشته ودارد و باور داریم که ثبات واقتدار در هر نقطه ازجهان اسلام، به تقویت عاملیت، عزت و ثبات در کل امت اسلامی منجر خواهد شد.
رییس مجلس ادامه داد: ما در همین چارچوب، خروج نیروهای نظامی بیگانه از منطقه را یک هدف راهبردی میدانیم. تجربه نشان داده است که پایگاههای نیروهای فرامنطقهای در غرب آسیا نه تنها امنیت پایدار ایجاد نکرده، بلکه منشاء بیثباتی است.
وی خطاب به نمایندگان کشورهای اسلامی گفت: مفهوم همسایگی نیازمند درک عمیق است. همسایگی صرفاً یک واقعیت جغرافیایی نیست؛ بلکه یک مسئولیت هم هست. کشورهایی که در یک جغرافیای مشترک، زندگی میکنند، خواه ناخواه در سرنوشت یکدیگر سهیماند. از این رو، هیچ سیاستی که بر پایه حذف، تضعیف یا بیثباتسازی همسایگان طراحی شود، در نهایت به ثبات پایدار برای هیچ طرفی منجر نخواهد شد.
قالیباف یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که آینده منطقه، نه در رقابتهای فرسایشی، بلکه در همکاریهای ساختاری، اتصال اقتصادی، همگرایی زیرساختی و گفتوگوهای مستمر سیاسی شکل خواهد گرفت.
وی اضافه کرد: همانطورکه درمیانه جنگ اخیر نیز بر اساس نظر رهبر معظم انقلاب اعلام کرده بودم ایران با نهایت علاقمندی به همه کشورهای اسلامی خصوصا کشورهایمنطقه، بویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس اعلام میکند که آماده توافقهای امنیتی است که با همکاریهای اقتصادی پایدار شود و سرزمینهای اسلامی برای تمام سرمایه گذاران، امن شده و دربرابر دشمنان مشترک خود ایمن شود.
رئیس مجلس تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران دست برادری و همکاری خود را به سوی همه کشورهای اسلامی دراز میکند.
قالیباف در ادامه گفت: نمیتوان از آینده منطقه، سخن گفت و از مسئله فلسطین عبور کرد. فلسطین صرفاً یک موضوع سیاسی یا یک پرونده دیپلماتیک نیست. تجربه هشتاد سال گذشته نشان داده است که هیچ معماری امنیتی پایدار در غرب آسیا بدون حل عادلانه مسئله فلسطین شکل نخواهد گرفت.
وی افزود: صلحی که بر بیعدالتی بنا شود، ثباتی شکننده خواهد داشت؛ و امنیتی که بخشی ازمنطقه را نادیده بگیرد، دیر یازود به نا امنی فراگیر تبدیل خواهدشد. از این منظر، دفاع از حقوق مشروع ملت مظلوم فلسطین در مقابل تجاوزات روزمره صهیونیستها، صرفاً دفاع از یک آرمان تاریخینیست؛ بلکهدفاع از منطقی است که براساس آن، عدالت وثبات، دو روی یک سکهاند.
رئیس مجلس ادامه داد: این باور امام شهید ما و راهبرد همیشگی ماست که ملت فلسطین، همانند همه ملتهای جهان، از حق تعیین سرنوشت، با برگزاری یک همه پرسی از ساکنان اصلی آن سرزمین، اعم از مسلمان و مسیحی و یهودی برخوردار بوده و تا آن زمان، مقاومت ملت فلسطین، جلوهای از دفاع مشروع یک ملت در برابر اشغالگریست.
گفتنی است، بیستمین اجلاس کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (PUIC) امروز به میزبانی جمهوری آذربایجان در شهر باکو آغاز به کار کرد و هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در این نشست حضور یافت.