باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - حسین نگهدار معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در نشست ویژه بررسی خسارات ناشی از تنش گرمایی در صنعت طیور استان با اشاره به شرایط اقلیمی و افزایش بی‌سابقه دمای هوا در اوایل خردادماه، گفت: وقوع گرمای شدید در تاریخ ۸ خرداد، موجب بروز تنش گرمایی در تعدادی از واحد‌های پرورش طیور استان شد و به همین دلیل، بررسی دقیق و کارشناسی پرونده‌های خسارت و تسریع در فرآیند رسیدگی به آنها در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت.

او افزود: هدف از برگزاری این کمیسیون، حمایت از تولیدکنندگان صنعت طیور و کاهش آثار اقتصادی ناشی از حوادث غیرمترقبه است و تلاش همه دستگاه‌های مرتبط بر این است که با ارزیابی صحیح پرونده‌ها، زمینه پرداخت غرامت به بهره‌برداران مشمول را در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم آورند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ادامه بر لزوم توسعه پوشش بیمه‌ای در واحد‌های پرورش طیور تأکید کرد و گفت: بیمه به عنوان یکی از ابزار‌های کلیدی مدیریت ریسک در بخش کشاورزی، می‌تواند نقش چشمگیری در حمایت از تولیدکنندگان در مواجهه با بحران‌های اقلیمی و بلایای طبیعی ایفا کند و از زیان‌های سنگین اقتصادی جلوگیری نماید.

در این جلسه، کارشناسان حاضر به بررسی مستندات و گزارش‌های میدانی از واحد‌های خسارت‌دیده پرداخته و بر لزوم هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی و بیمه‌گر برای پرداخت سریع‌تر غرامت‌ها تأکید کردند.