عضو دفتر سیاسی جنبش حماس در گفت‌وگوی تلفنی با عراقچی، مواضع ثابت و راسخ جمهوری اسلامی ایران در قبال آرمان فلسطین را ستود.

باشگاه خبرنگاران جوان - باسم نعیم، عضو دفتر سیاسی جنبش حماس با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تلفنی گفت‌و‌گو کرد.

در این گفت وگوی تلفنی، طرفین آخرین تحولات و پیشرفت‌ها در پرونده مذاکرات ایران و آمریکا و همچنین وضعیت فلسطین به ویژه نوار غزه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

باسم نعیم در این گفت‌و‌گو سلام و تحیت رهبری جنبش حماس را به رهبری جمهوری اسلامی ایران ابلاغ و امضای توافق چارچوب را تبریک گفت.

وی همچنین ایستادگی عالی ایران در برابر تجاوز‌های آمریکا و صهیونیست‌ها را مورد تقدیر قرار داد و مواضع ثابت و راسخ جمهوری اسلامی ایران در قبال آرمان فلسطین و حمایت بی‌وقفه آن از ملت فلسطین را ستود.

معاون حماس در ادامه بر اهمیت تداوم این حمایت به ویژه در نوار غزه با توجه به ادامه تجاوزات صهیونیستی علیه مردم فلسطین، با وجود امضای توافق آتش‌بس در شرم‌الشیخ در اکتبر گذشته، تأکید کرد.

عراقچی نیز از این تماس و مواضع حمایتی جنبش حماس تشکر و بر تداوم حمایت جمهوری اسلامی از ملت فلسطین و آرمان عادلانه آنها تا تحقق کامل حقوق ملی مشروعشان تأکید کرد.

وی گفت که رهبری ایران که هیات مذاکره‌کننده نماینده آن است، پرونده تداوم تجاوزات صهیونیستی به غزه، نقض‌های مستمر رژیم متجاوز و ادامه نسل‌کشی را، با وجود امضای آتش‌بس، در تمامی محافل بین‌المللی و همچنین با میانجی‌گران و طرف آمریکایی در بحبوحه مذاکرات جاری مطرح می‌کند.

عراقچی در پایان خواستار یک حرکت سیاسی گسترده بین‌المللی برای حمایت از ملت فلسطین شد و بر لزوم وادار کردن دشمن صهیونیستی به توقف تجاوزات و طرح‌های خود برای از بین بردن حضور فلسطین در سرزمین خود، به ویژه در نوار غزه تأکید کرد.

برچسب ها: عراقچی ، حماس ، فلسطین
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