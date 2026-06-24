باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین کبادی اظهار کرد: به منظور ارائه خدمات امدادی به عزاداران حسینی در سراسر کشور، هزار و ۲۴۳ تیم عملیاتی شامل ۴۰۲ شعبه، ۴۰ تیم واکنش سریع، ۵۰۷ پایگاه ثابت و ۲۹۴ پست امدادی در مسیر‌های تردد و محل برگزاری مراسم عزاداری سازماندهی و مستقر شده‌اند.

کبادی افزود: در این طرح، هزار و ۶۷۹ دستگاه خودروی عملیاتی شامل ۵۸۹ دستگاه آمبولانس، ۳ دستگاه اتوبوس‌آمبولانس، ۶۴ دستگاه موتورلانس، ۲۱۹ دستگاه خودروی نجات، ۱۳ دستگاه خودروی ارتباطات، ۴۸۲ دستگاه خودروی کمک‌دار و ۳۰۹ دستگاه سایر خودرو‌های عملیاتی به کارگیری شده است.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: همچنین ۳ فروند بالگرد امدادی و ۶ هزار و ۳۰۴ نیروی عملیاتی در سراسر کشور در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، خدمات امدادی لازم را به عزاداران ارائه کنند.

وی تأکید کرد: جمعیت هلال‌احمر با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های انسانی و لجستیکی خود، در کنار مردم و عزاداران حسینی حضور دارد و تلاش می‌کند خدمات امدادی را با سرعت و کیفیت مطلوب ارائه دهد.

کبادی با اشاره به نقش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری (EOC) سازمان امداد و نجات گفت: در طول اجرای طرح تاسوعا و عاشورای حسینی، مرکز EOC به صورت شبانه‌روزی مسئول پایش، هدایت، هماهنگی و پشتیبانی عملیات امدادی در سراسر کشور است و تمامی گزارش‌ها، درخواست‌ها و مأموریت‌های امدادی از طریق این مرکز رصد و مدیریت می‌شود.

وی بیان کرد: این مرکز با بهره‌گیری از سامانه‌های ارتباطی و پایش مستمر وضعیت استان‌ها، نقش محوری در مدیریت حوادث احتمالی و اعزام به‌موقع تیم‌های امدادی و تجهیزات مورد نیاز ایفا می‌کند.

منبع: روابط عمومی سازمان امدادونجات