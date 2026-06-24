پنتاگون و وزیر جنگ آمریکا مدعی شدند که نخستین آزمایش زنده سامانه «گنبد طلایی» و رهگیری مستقل تهدیدات هوایی موفق بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پنتاگون و پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا از موفقیت کامل اولین آزمایش زنده سامانه «گنبد طلایی» خبر دادند که در آن این سامانه به طور مستقل تهدیدات هوایی را با استفاده از انرژی هدایت‌شده در شرایط جنگی رهگیری کرد.

وزیر جنگ آمریکا ادعا کرد اولین آزمایش زنده بزرگ سامانه «گنبد طلایی آمریکا» (GDA) یا موفقیت تکمیل شده است که گامی حیاتی برای پروژه بلندپروازانه دفاع موشکی ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، محسوب می‌شود.

هگست در پستی در پلتفرم ایکس، این آزمایش را ستود و ادعا کرد که این سیستم توانسته تعداد زیادی از تهدیدات هوایی ورودی، مانند پهپاد‌ها و موشک‌های کروز را بی‌نقص شناسایی و خنثی کند.

او مدعی شد که سیستم‌های «دفاع مستقل پویا» (DDAD)، که توسط فناوری‌های نسل بعدی «انرژی هدایت‌شده» پشتیبانی می‌شوند، با استقلال کامل برای ردیابی، هدف‌گیری و نابودی همزمان تهدید‌ها عمل می‌کنند.

رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقامات پنتاگون گزارش دادند که این آزمایش محرمانه در یک سایت نظامی فاش نشده انجام شده است، جایی که توانایی این سیستم برای عملکرد کارآمد در شرایط جنگ الکترونیکی شدید و شبیه‌سازی شرایط میدان نبرد واقعی ارزیابی شده است.

منبع: آر تی