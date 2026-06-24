مردم کرمان مانند همه مردم ایران اسلامی در روز تاسوعای حسینی ۱۴۰۵ بار دیگر با حضور در مساجد، حسینیه‌ها و تکایا در سوگ علمدار کربلا حضرت ابالفضل العباس (ع) به عزاداری پرداختند. عزادارانی که در شهر‌های مختلف ایران گرد هم می‌آیند، با نخل‌گردانی، سینه‌زنی و تعزیه‌خوانی، پیام استقامت، ایثار و ظلم‌ستیزی را که در نهاد این سرزمین ریشه دارد، برای نسل‌های آینده زنده نگه می‌دارند. در این آیین‌های کهن و پرشور، زنان و مردان با پای برهنه و پوشیدن جامه‌های سیاه، با روشن کردن شمع در چهل منزل یا مکان مقدس، ارادت خود را به حضرت ابوالفضل العباس (ع) و هم‌دردی با حضرت زینب (س) ابراز می‌دارند.