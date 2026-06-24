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مراسم عزاداری روز تاسوعای حسینی ۱۴۰۵ در استان‌ها

مراسم عزاداری روز تاسوعای حسینی ۱۴۰۵ در استان‌ها
عکاس مهلا جنابی
تاریخ انتشار ۰۳ تير ۱۴۰۵ ۱۳:۰۴
کد خبر
۹۱۰۱۱۱۸
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مردم کرمان مانند همه مردم ایران اسلامی در روز تاسوعای حسینی ۱۴۰۵ بار دیگر با حضور در مساجد، حسینیه‌ها و تکایا در سوگ علمدار کربلا حضرت ابالفضل العباس (ع) به عزاداری پرداختند. عزادارانی که در شهر‌های مختلف ایران گرد هم می‌آیند، با نخل‌گردانی، سینه‌زنی و تعزیه‌خوانی، پیام استقامت، ایثار و ظلم‌ستیزی را که در نهاد این سرزمین ریشه دارد، برای نسل‌های آینده زنده نگه می‌دارند. در این آیین‌های کهن و پرشور، زنان و مردان با پای برهنه و پوشیدن جامه‌های سیاه، با روشن کردن شمع در چهل منزل یا مکان مقدس، ارادت خود را به حضرت ابوالفضل العباس (ع) و هم‌دردی با حضرت زینب (س) ابراز می‌دارند.

مراسم عزاداری روز تاسوعای حسینی ۱۴۰۵ در استان‌ها

مردم کرمان مانند همه مردم ایران اسلامی در روز تاسوعای حسینی ۱۴۰۵ بار دیگر با حضور در مساجد، حسینیه‌ها و تکایا در سوگ علمدار کربلا حضرت ابالفضل العباس (ع) به عزاداری پرداختند. عزادارانی که در شهر‌های مختلف ایران گرد هم می‌آیند، با نخل‌گردانی، سینه‌زنی و تعزیه‌خوانی، پیام استقامت، ایثار و ظلم‌ستیزی را که در نهاد این سرزمین ریشه دارد، برای نسل‌های آینده زنده نگه می‌دارند. در این آیین‌های کهن و پرشور، زنان و مردان با پای برهنه و پوشیدن جامه‌های سیاه، با روشن کردن شمع در چهل منزل یا مکان مقدس، ارادت خود را به حضرت ابوالفضل العباس (ع) و هم‌دردی با حضرت زینب (س) ابراز می‌دارند.
۰۳ / ۰۴ / ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۴
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برچسب ها: تاسوعای حسینی ، کرمان
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