باشگاه خبرنگاران جوان- صادقی اظهار داشت: متأسفانه امروز شاهد وقوع آتش‌سوزی در بخشی از منطقه حفاظت‌شده شاهو و کوسالان بودیم که با تلاش و حضور به‌موقع آتش‌بانان، دوستداران طبیعت و اهالی شریف روستای بهرام‌آباد، آتش در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار و از گسترش آن جلوگیری شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کردستان ضمن قدردانی از همکاری و مشارکت مسئولانه اهالی روستای بهرام‌آباد، آتش‌بانان و فعالان محیط زیست، از تمامی شهروندان و گردشگران خواست هنگام حضور در طبیعت و مناطق جنگلی و مرتعی، نکات ایمنی را رعایت کرده و از هرگونه اقدام که موجب بروز آتش‌سوزی شود، خودداری کنند.

زندی ضمن تاکید بر حفظ امادگی محیط بانان برای مقابله با اتش سوزی مناطق افزود: حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست نیازمند مشارکت همگانی و هوشیاری بیشتر مردم به ویژه جوامع محلی است، لذا در فصل گرما با توجه به بارش‌های خوب امسال و پوشش گیاهی مناسبی که داریم باید بیش از هر زمان دیگر مراقب و اماده باشیم.

منبع محیط زیست استان