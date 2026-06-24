رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سروآباد، از وقوع نخستین آتش‌سوزی سال جاری در منطقه حفاظت‌شده شاهو و کوسالان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- صادقی اظهار داشت: متأسفانه امروز شاهد وقوع آتش‌سوزی در بخشی از منطقه حفاظت‌شده شاهو و کوسالان بودیم که با تلاش و حضور به‌موقع آتش‌بانان، دوستداران طبیعت و اهالی شریف روستای بهرام‌آباد، آتش در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار و از گسترش آن جلوگیری شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کردستان ضمن قدردانی از همکاری و مشارکت مسئولانه اهالی روستای بهرام‌آباد، آتش‌بانان و فعالان محیط زیست، از تمامی شهروندان و گردشگران خواست هنگام حضور در طبیعت و مناطق جنگلی و مرتعی، نکات ایمنی را رعایت کرده و از هرگونه اقدام که موجب بروز آتش‌سوزی شود، خودداری کنند.

زندی ضمن تاکید بر حفظ امادگی محیط بانان برای مقابله با اتش سوزی مناطق افزود: حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست نیازمند مشارکت همگانی و هوشیاری بیشتر مردم به ویژه جوامع محلی است، لذا در فصل گرما با توجه به بارش‌های خوب امسال و پوشش گیاهی مناسبی که داریم باید بیش از هر زمان دیگر مراقب و اماده باشیم.

منبع محیط زیست استان

برچسب ها: کردستان ، محیط زیست ، اتش سوزی
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مهار نخستین آتش‌سوزی سال در منطقه حفاظت‌شده شاهو و کوسالان
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مهار نخستین آتش‌سوزی سال در منطقه حفاظت‌شده شاهو و کوسالان