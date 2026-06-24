کنترل بر جریان نفت خاورمیانه، ایران را به «قدرت ساختاری» جهان تبدیل کرده است + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - والتر راسل، نظریهپرداز در زمینه تاریخ و سیاست خارجی گفت: ایدئولوژی که حکومت را حفظ میکند، مبتنی بر مقاومت و مخالفت با آمریکا و اسرائیل است، اما این ایدئولوژی همچنین عاملی وحدتبخش در داخل است. کنترل منابع و جریان نفت خاورمیانه به جهان ایران را به یک قدرت بزرگ تبدیل میکند، شاید بزرگترین نباشد، اما یکی از کشورهای برتر جهان خواهد بود.
ما نه از هسته ای نه از هیچ یک از مولفه های قدرتمون کوتاه نمیایم
۴۷ ساله ما سر این مولفه ها سر استقلالمون هزینه دادیم شهید دادیم ایستادیم
و اکنون وقتش رسیده ثمره این ایستادگی و تثبیت کنیم