کنترل بر جریان نفت خاورمیانه، ایران را به «قدرت ساختاری» جهان تبدیل کرده است + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - والتر راسل، نظریه‌پرداز در زمینه تاریخ و سیاست خارجی گفت: ایدئولوژی که حکومت را حفظ می‌کند، مبتنی بر مقاومت و مخالفت با آمریکا و اسرائیل است، اما این ایدئولوژی همچنین عاملی وحدت‌بخش در داخل است. کنترل منابع و جریان نفت خاورمیانه به جهان ایران را به یک قدرت بزرگ تبدیل می‌کند، شاید بزرگ‌ترین نباشد، اما یکی از کشورهای برتر جهان خواهد بود.