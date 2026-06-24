مدیرکل انتقال خون چهارمحال‌وبختیاری گفت: عزاداران حسینی با اهدای خون خود در این ایام می‌توانند میزان ذخایر خونی را به رقم مطلوب بیش از ۷ روز ارتقا دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - سید حسین هاشمی مدیرکل انتقال خون چهارمحال و بختیاری گفت: ذخیره خون و فرآورده‌های آن را در حال حاضر ۶.۴ روز اعلام کرد و گفت: عزاداران حسینی با اهدای خون خود در این ایام می‌توانند این ذخیره را به رقم مطلوب بیش از ۷ روز ارتقاء دهند.

وی همچنین به افزایش پلاکت خون در هفته گذشته و نیاز خونی بیماران به همه گروه‌های خونی بویژه O_ اشاره و تاکید کرد.

هاشمی افزود: عزاداران حسینی می‌تواننددر روز تاسوعا به مراکز انتقال خون شهرکرد، بروجن وفرخشهر از ساعت ۷:۳۰ دقیقه تا ۱۳:۳۰ دقیقه و در روز عاشورا به مراکز انتقال خون شهرکرد، بروجن از ۷:۳۰ دقیقه تا ۱۳:۳۰ دقیقه و در بن از ساعت ۶:۳۰ دقیقه تا ۱۲:۳۰ دقیقه برای اهدای خون خود مراجعه کنند.

برچسب ها: انتقال خون ، نذر خون
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