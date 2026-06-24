همزمان با آغاز فصل گلدهی سوسن چلچراغ در داماش رودبار، بیش از ۱۵۰ بوته از این گل نادر در ارتفاعات کهنه ماسوله فومن هم شکوفا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان – ارتفاعات کهنه ماسوله در شهرستان فومن در روز‌های اخیر با شکوفایی گل‌های سفید و درخشان سوسن چلچراغ، به یکی از زیباترین جلوه‌های طبیعی استان گیلان تبدیل شده و بار دیگر اهمیت حفاظت از تنوع زیستی و سرمایه‌های طبیعی این سرزمین را یادآور شده است.

ابوذر قریب‌زاده، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست فومن با اشاره به شکوفایی سوسن چلچراغ در ارتفاعات کهنه ماسوله فومن گفت: این گل جلوه‌ای کم‌نظیر از طبیعت گیلان است. به گفته او، همزمان با آغاز فصل گلدهی سوسن چلچراغ، این گل نادر و ارزشمند در ارتفاعات کهنه ماسوله شهرستان فومن گل داده و چشم‌اندازی تماشایی از طبیعت بکر گیلان را رقم زده است؛ رخدادی که نشان دهنده پایداری زیستگاه و اثربخشی اقدامات حفاظتی در منطقه است.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست فومن افزود: بررسی‌های میدانی انجام شده در ارتفاعات کهنه ماسوله نشان داد؛ امسال حدود ۱۵۰ بوته از این گونه کمیاب و تحت حفاظت کشور در این رویشگاه شکوفه داده و جلوه‌ای زیبا به طبیعت این شهرستان بخشیده است. قریب‌زاده با اشاره به ارزش بالای حفاظتی این گونه گیاهی کمیاب تصریح کرد: سوسن چلچراغ از نادرترین گل‌های جهان به شمار می‌رود و هر ساله در اواخر خرداد تا اوایل تیرماه گلدهی می‌کند.

به گفته او، مشاهده شمار قابل توجهی از بوته‌های گلدار سوسن چلچراغ در سال ۱۴۰۵، بیانگر شرایط مناسب زیستگاهی و اهمیت تداوم و تقویت اقدامات حفاظتی در این عرصه طبیعی است. سرپرست اداره حفاظت محیط زیست فومن ضمن تأکید بر ضرورت صیانت از این اثر طبیعی ارزشمند، از گردشگران و بازدیدکنندگان درخواست کرده با خودداری از چیدن گل‌ها، پرهیز از ورود به محدوده‌های حساس و حفاظت شده و رعایت اصول طبیعتگردی مسئولانه، در حفظ این میراث طبیعی مشارکت فعال داشته باشند.

منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان