همزمان با تاسوعای حسینی مراسم سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش در سراسر شهرهای آذربایجان غربی در حال برگزاری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ به گزارش خبرنگار ما مردم متدین و ولایی آذربایجان غربی همزمان با تاسوعای حسینی در سراسر استان به سوگ نشسته و برای اباعبدالله الحسین علیه السلام و یاران باوفایش عزاداری می کنند.

در شهرستان ارومیه نیز مراسمات عزاداری در نقاط مختلف شهر با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین قریشی نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی و امام جمعه ارومیه، نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، استاندار آذربایجان غربی، فرماندار شهرستان ارومیه، جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، در فضاهایی آکنده از شور حسینی و ارادت به ساحت سیدالشهدا(ع) در حال برگزاری است.

در این مراسمات برنامه‌های مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی در سوگ سید و سالار شهیدان (ع) برگزار شده و حاضران با ابراز ارادت به ساحت اهل‌بیت (ع)، جلوه‌هایی از پیوند عمیق خود با فرهنگ و مکتب عاشورا را به نمایش می گذارند.

در ادامه این آیین، نماز جماعت تاسوعای حسینی اقامه شده و عزاداران با قرائت زیارت عاشورا، ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های والای نهضت حسینی، بر استمرار راه ایثار و آزادگی تأکید کردند.

برگزاری مراسم سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش در آذربایجان غربی + تصویر

برگزاری مراسم سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش در آذربایجان غربی + تصویر

برگزاری مراسم سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش در آذربایجان غربی + تصویر

برگزاری مراسم سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش در آذربایجان غربی + تصویر

برگزاری مراسم سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش در آذربایجان غربی + تصویر

برگزاری مراسم سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش در آذربایجان غربی + تصویر

برگزاری مراسم سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش در آذربایجان غربی + تصویر

برگزاری مراسم سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش در آذربایجان غربی + تصویر

برگزاری مراسم سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش در آذربایجان غربی + تصویر

برگزاری مراسم سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش در آذربایجان غربی + تصویر

برچسب ها: عزاداری تاسوعای حسینی ، عاشقان ثارالله
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برگزاری مراسم سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش در آذربایجان غربی + تصویر
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