مدیرکل روابط عمومی ستاد اقامه نماز کشور ضمن اعلام اقامه نماز ظهر عاشورا، گفت: آئین معنوی اقامه نماز جماعت ظهر عاشورا در میادین سراسر کشور برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حامد صالحی از برگزاری باشکوه نماز جماعت ظهر عاشورا در سراسر کشور خبر داد و گفت: همزمان با فرارسیدن عاشورای حسینی، آئین معنوی اقامه نماز جماعت ظهر عاشورا به تأسی از نماز حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران وفادارش در صحرای کربلا، در مساجد، حسینیه‌ها، هیئات مذهبی، مصلاها و میادین اصلی شهرها و روستاهای سراسر کشور برگزار خواهد شد.

مدیرکل روابط عمومی ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به جایگاه رفیع نماز در نهضت عاشورا اظهار داشت: یکی از ماندگارترین و الهام‌بخش‌ترین پیام‌های قیام سیدالشهدا(ع)، اهمیت اقامه نماز و توجه به این فریضه الهی در حساس‌ترین و دشوارترین شرایط است. نماز ظهر عاشورا یادآور این حقیقت بزرگ است که در مکتب حسینی، بندگی خداوند، اقامه نماز و پاسداری از ارزش‌های الهی بر هر امر دیگری مقدم است.



وی افزود: با هماهنگی‌های انجام‌شده میان ستاد اقامه نماز، ائمه جمعه و جماعات، مسئولان هیئات مذهبی و دستگاه‌های فرهنگی، تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر نماز ظهر عاشورا در سراسر کشور فراهم شده است تا عزاداران حسینی در اوج سوگواری و ارادت به اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع)، این فریضه الهی را به جماعت اقامه کنند.

رهبر شهید انقلاب اسلامی همواره بر جایگاه والای نماز تاکید داشت

صالحی با تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ نماز اول وقت در جامعه خاطرنشان کرد: از مسئولان هیئات مذهبی، خادمان مجالس حسینی و برگزارکنندگان آیین‌های عزاداری انتظار می‌رود همانند سال‌های گذشته، با توقف برنامه‌ها هنگام اذان ظهر و فراهم کردن شرایط اقامه نماز جماعت، زمینه تحقق یکی از مهم‌ترین پیام‌های نهضت عاشورا را فراهم آورند.



مدیرکل روابط عمومی ستاد اقامه نماز کشور با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای جنگ رمضان گفت: بسیاری از شهیدان این سرزمین، نماز را نه صرفاً یک فریضه، بلکه محور زندگی فردی و اجتماعی خود می‌دانستند و اهتمام آنان به اقامه نماز اول وقت، جلوه‌ای از ایمان، اخلاص و بندگی خالصانه بود.



وی افزود: رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز همواره بر جایگاه والای نماز به عنوان ستون دین و عامل تعالی فرد و جامعه تاکید داشت و سیره عملی ایشان در توجه به نماز، برای نسل جوان و همه دلدادگان انقلاب اسلامی الگویی ماندگار است. تاکید مستمر آن شهید عزیز بر اقامه نماز اول وقت، نشان‌دهنده جایگاه ویژه این فریضه الهی در منظومه فکری و عملی ایشان بود.

نماز اول وقت سرلوحه زندگی عزاداران حسینی است



صالحی خاطرنشان کرد: امروز یاد و نام رهبر شهید انقلاب، فرماندهان شهید، کودکان مظلوم میناب و همه شهدای سرافراز جنگ رمضان، یادآور این حقیقت است که راه عزت، مقاومت و سربلندی ملت ایران از مسیر ایمان، بندگی خداوند و پایبندی به ارزش‌های الهی می‌گذرد؛ همان راهی که حضرت اباعبدالله الحسین(ع) با اقامه نماز در ظهر عاشورا آن را برای همیشه در تاریخ بشریت جاودانه ساخت.



وی ابراز امیدواری کرد که عزاداران حسینی در سراسر کشور با تأسی به سیره حضرت سیدالشهدا(ع) و شهدای والامقام، به‌ویژه شهیدانی که نماز اول وقت را سرلوحه زندگی خود قرار داده بودند، در روز عاشورا با حضور گسترده در نماز جماعت ظهر عاشورا، پیام ماندگار «نماز، محور نهضت حسینی» را در جامعه بیش از پیش ترویج کنند.



صالحی در پایان از عموم مردم، هیئات مذهبی و خادمان مجالس حسینی برای حضور گسترده در نماز جماعت ظهر عاشورا دعوت کرد و افزود: روابط عمومی ستاد اقامه نماز از ائمه جماعات، مسئولان هیئات مذهبی، فعالان فرهنگی و عموم مردم درخواست می‌کند تصاویر اقامه نماز ظهر عاشورا در مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، هیئات مذهبی و میادین سراسر کشور را به این ستاد ارسال کنند تا جلوه‌های باشکوه این فریضه الهی در رسانه‌ها، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و شبکه‌های اجتماعی ستاد اقامه نماز منعکس و ماندگار شود.

منبع: ستاد اقامه نماز