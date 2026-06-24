یک هوادار مکزیکی با رساندن نامه‌ای به دو زبان فارسی و اسپانیایی، از ملی‌پوشان ایران در برابر رفتار‌های ناعادلانه حمایت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز نیز مانند روز‌های گذشته، جمعی از هواداران ایرانی و مکزیکی در بیرون هتل حضور داشتند؛ برای دیدار با ملی‌پوشان، گرفتن عکس یادگاری و امضا. اما در میان این شلوغی آشنا، حضور یک هوادار مکزیکی با چندین نسخه چاپ‌شده از یک نامه، توجه‌ها را به خود جلب کرد.

او از همراهان تیم ملی خواست تا نامه‌اش را به دست سرمربی و بازیکنان برسانند؛ درخواستی که خیلی زود عملی شد. ملی‌پوشان نیز در مسیر کوتاه هتل تا زمین تمرین، در حالی که سوار بر اتوبوس بودند، مشغول خواندن این نامه شدند.

نامه‌ای که به دو زبان اسپانیایی و فارسی نوشته شده بود و در آن آمده بود:

 اجازه دهید با این جمله شروع کنم که ما از رفتار ناعادلانه‌ای که از سوی افرادی که نه شما را می‌شناسند و نه کوچک‌ترین احترامی برای انسان‌هایی که تنها هدفشان افتخارآفرینی برای کشورشان است قائل هستند، خشمگین هستیم. با این حال، به جای احترام، با تبعیض، موانع و بدرفتاری روبه‌رو شده‌اید.

امروز، بیش از هر زمان دیگری، ما اعضای گروه فوق‌العاده‌تان را تحسین می‌کنیم؛ زیرا مطمئناً هر قدم، هر مسابقه، هر اشک و هر قطره عرق شما سرشار از عزت، اراده و عزم راسخ است؛ ویژگی‌هایی که بسیاری از افراد قادر به تشخیص آن نیستند.

مطمئن باشید که شما با ایستادگی در برابر چالش‌های زندگی، با سربلندی و حفظ وقار خود، احترام ما را به دست آورده‌اید. همیشه به یاد داشته باشید که اگرچه دوستان زیادی در مکزیک دارید، اما اینجا در تیخوانا خانه دوم خود حضور دارید.
پیام حمایت‌آمیز هوادار مکزیکی به بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران

برچسب ها: تیم ملی ، جام جهانی2026
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۷ ۰۳ تير ۱۴۰۵
درود بر :
حضرت امام خمینی ره _ امام خامنه ای شهید و
تمامی شهدای این مرز و بوم که این عزت جهانی را
برایمان آفریدند !!!
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