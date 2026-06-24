موجر حق افزایش اجاره بها بیش از ۲۵ درصد را ندارد

مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران گفت: قرارداد اجاره برای مستاجران در صورت افزایش بیش از ۲۵ درصدی اجاره‌بها به صورت خودکار تمدید خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رضا خالقی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به مصوبه سران قوا درباره ساماندهی بازار اجاره گفت: بر اساس این مصوبه، اگر مستاجری درخواست تمدید قرارداد داشته باشد و بخواهد در همان محل سکونت خود ادامه اقامت دهد، موجر نمی‌تواند بیش از ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش مبلغ اجاره‌بها را مطالبه کند.

خالقی افزود: در صورتی که موجر افزایش بیش از این میزان را درخواست کند، مستاجر می‌تواند بر اساس این مصوبه از پذیرش این افزایش خودداری کند و قرارداد اجاره وی به صورت خودکار تمدید خواهد شد.

برچسب ها: مسکن ، بازار مسکن
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۶
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۰ ۰۳ تير ۱۴۰۵
صابخونه من ۴۷ درصد کشید روش به کی بگم
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۵ ۰۳ تير ۱۴۰۵
بیست و پنج درصد هر سال که اضافه بشود واقعا رقم بالایی میشود 25درصد 2000000000 یک رقم درشت میشود
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
مریم
۱۳:۳۸ ۰۳ تير ۱۴۰۵
ما که هیچوقت نتونستیم از این پولا از مستاجر بگیریم همیشه نداریم ندارن کردن نمیدونیم مردم چطوری میتونن ضمنا با توجه به افزایش قیمت نجومی سالانه ملک در ایرا ن25 درصد زیادست و حداکثر باید 15 درصد باشد.
۲
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۳ ۰۳ تير ۱۴۰۵
مالک میخاد خونشو بفروشه مگه زوره مستاجر ب زور بمونه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۵ ۰۳ تير ۱۴۰۵
باشه
۱
۰
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