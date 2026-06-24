موجر حق افزایش اجاره بها بیش از ۲۵ درصد را ندارد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - رضا خالقی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به مصوبه سران قوا درباره ساماندهی بازار اجاره گفت: بر اساس این مصوبه، اگر مستاجری درخواست تمدید قرارداد داشته باشد و بخواهد در همان محل سکونت خود ادامه اقامت دهد، موجر نمیتواند بیش از ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش مبلغ اجارهبها را مطالبه کند.
خالقی افزود: در صورتی که موجر افزایش بیش از این میزان را درخواست کند، مستاجر میتواند بر اساس این مصوبه از پذیرش این افزایش خودداری کند و قرارداد اجاره وی به صورت خودکار تمدید خواهد شد.