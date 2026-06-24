باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی کلیه امتحانات هفته اول (۶ لغایت ۱۱ تیر) در زمان مقرر برگزار شده، امتحانات هفته دوم (۱۳ لغایت ۱۸ تیر) به دلیل برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر معظم شهید، لغو و به هفته بعد از مراسم (۲۰ تا ۲۵ تیر) منتقل می‌شود. این تغییر از روز شنبه، ۳۰ خرداد در سامانه گلستان اعمال شده است.

بر این اساس امتحانات دروس نظری مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به صورت مجازی در سامانه LMS و امتحانات دروس مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به صورت حضوری برگزار می‌شود.

همچنین تاکید شد کلاس‌های دروس عملی مقطع کارشناسی بنا به تشخیص دانشکده مربوطه به صورت فشرده در تابستان برگزار شود. زمان تشکیل کلاس‌ها و نیز تاریخ برگزاری امتحانات این دروس متعاقباً اعلام خواهد شد.

بخش تئوری دروس تئوری- عملی دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی طبق برنامه امتحانات پایان ترم برگزار خواهد شد. همچنین نحوه برگزاری بخش عملی این دروس در مقطع کارشناسی بنا به تشخیص دانشکده مربوطه به صورت فشرده در تابستان برگزار خواهد شد.

همچنین بر اساس تاکید دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، غیبت در امتحانات پایان‌ترم باعث حذف درس دانشجویان نمی‌شود.