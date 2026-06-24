باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیت‌الله لطف‌الله دژکام در مراسم عزاداری حسینی در شیراز با تأکید بر اینکه سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی باید مطابق دستور اسلام باشد، اظهار کرد: ما مسلمان هستیم و حکومت اسلامی تشکیل داده‌ایم و این حکومت باید هم در مسائل داخلی و هم در سیاست خارجی مطابق دستور اسلام عمل کند.

نماینده ولی‌فقیه در فارس و امام جمعه شیراز با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب درباره تفاهم‌نامه اخیر، اظهار کرد: عبارت اینجانب علی‌الاصول نظر دیگری داشتم ناظر به یک مبنای فقهی است و در فقه، ابتدا اصل موضوع تبیین می‌شود و سپس بررسی می‌شود که آیا مورد خاصی وجود دارد که موجب تغییر حکم شود یا خیر.

او با بیان اینکه «علی‌الاصول» در ادبیات فقهی به معنای بازگشت به اصل و مبناست، افزود: فقیه ابتدا حکم را بر اساس اصل بیان می‌کند و اگر شرایط ویژه‌ای وجود داشته باشد، نظر دیگری می‌دهد؛ همان‌طور که پزشک ممکن است داروی اصلی را بداند، اما به دلیل شرایط بیمار، داروی دیگری تجویز کند.

آیت‌الله دژکام ادامه داد: برای قضاوت درباره تصمیم‌های امروز باید ابتدا اصول سیاست خارجی اسلام مشخص شود و سپس بررسی کنیم آیا شرایط خاصی پیش آمده که تصمیمی متفاوت را ایجاب کرده است یا خیر.

او با اشاره به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: در فصل مربوط به سیاست خارجی، اصول این حوزه تبیین شده و بر اساس بررسی مختصری که انجام داده‌ام، ۱۰ اصل در سیاست خارجی جمهوری اسلامی وجود دارد که در دو بخش قابل تقسیم است؛ چهار اصل نخست و شش اصل دیگر.

امام جمعه شیراز در تشریح چهار اصل نخست سیاست خارجی جمهوری اسلامی گفت: حفظ استقلال، حفظ تمامیت ارضی، نفی سلطه‌پذیری و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر از اصول بنیادین و خدشه‌ناپذیر سیاست خارجی کشور است.

او تأکید کرد: هیچ دولت، مجلس یا سیاستمداری حق ندارد به بهانه‌های مختلف استقلال ایران را نادیده بگیرد. همچنین حتی یک وجب از خاک کشور نیز قابل واگذاری نیست و هیچ توافقی نباید منجر به از دست رفتن بخشی از سرزمین ایران شود.

دژکام افزود: هیچ قدرتی حق زورگویی به جمهوری اسلامی ایران را ندارد و دولت، ارتش و مردم موظف‌اند در برابر هرگونه سلطه‌طلبی ایستادگی کنند. همچنین جمهوری اسلامی نمی‌تواند در برابر خواسته‌های قدرت‌های سلطه‌گر متعهد شود.

او با بیان اینکه این اصول ریشه قرآنی دارند، به آیه ۱۱۳ سوره هود استناد کرد و گفت: قرآن کریم بار‌ها بر پرهیز از تکیه و اعتماد به ظالمان تأکید کرده است.

آیت‌الله دژکام با اشاره به عملکرد آمریکا و سابقه بدعهدی آن، اظهار کرد: در پرونده ترامپ، از شهادت سردار سلیمانی تا تهدید رهبر معظم انقلاب، اعتماد به چنین فردی امکان‌پذیر نیست و دلخوش بودن به امضای رئیس‌جمهور آمریکا اشتباه است.

او افزود: ممکن است در برخی موارد لازم باشد سندی مکتوب گرفته شود، اما اعتماد به قول و امضای آمریکا خطاست و چنین اعتمادی نه‌تنها به کشور آسیب می‌زند، بلکه پیامد‌های اخروی نیز دارد.

نماینده ولی‌فقیه در فارس ادامه داد: خداوند می‌فرماید روی پای خود بایستید و به دیگران تکیه نکنید؛ اگر برای برخاستن دست در دست دشمن بگذارید، نخستین زیان آن از دست رفتن سعادت اخروی است.

امام جمعه شیراز با انتقاد از برخی تحلیل‌ها درباره میانجی‌گری کشور‌هایی مانند پاکستان و قطر میان ایران و آمریکا گفت: جمهوری اسلامی نه شرقی است و نه غربی؛ ممکن است با کشور‌ها قرارداد و همکاری راهبردی داشته باشیم، اما وابسته به هیچ کشوری نیستیم.

او تأکید کرد: اگر کسی به نام آزادی بخواهد به استقلال کشور لطمه بزند، باید با او برخورد شود و هر سخن یا رفتاری که استقلال ایران را تضعیف کند، نادرست است.

آیت‌الله دژکام همچنین با اشاره به اصول ۹، ۱۱، ۱۵۱، ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی گفت: منظور رهبر معظم انقلاب از جمله «من علی‌الاصول نظر دیگری داشتم» همین اصول است؛ زیرا وقتی رفتار آمریکا را می‌بینیم که استقلال ایران را به رسمیت نمی‌شناسد، اصل حکم می‌کند که نباید با چنین طرفی وارد تعامل شد.

او در ادامه درباره اینکه آیا شرایط ویژه‌ای برای تصمیم متفاوت ایجاد شده است، اظهار کرد: به نظر می‌رسد چنین شرایطی ایجاد شده باشد.

آیت‌الله دژکام افزود: پیش از جنگ ۴۰ روزه رمضان، هر زمان ایران مطالبه‌ای مطرح می‌کرد، دشمن با تهدید نظامی پاسخ می‌داد و می‌گفت «همه گزینه‌ها روی میز است»، اما اکنون طرف مقابل آخرین گزینه خود را نیز به میدان آورده و دو طرف عملاً رو در روی یکدیگر قرار گرفته‌اند.

او تصریح کرد: دشمنان دریافته‌اند که در جنگ نظامی موفق نخواهند شد و ایران توان کنترل سطح تنش را دارد؛ حتی برخی تحلیلگران آمریکایی نیز به این موضوع اذعان کرده‌اند.

امام جمعه شیراز با بیان اینکه جمهوری اسلامی می‌تواند فشار‌های بیشتری بر منافع اقتصادی طرف مقابل وارد کند، اما از تشدید تنش خودداری کرده است، گفت: این رفتار نشان‌دهنده قدرت همراه با خویشتنداری است.

آیت‌الله دژکام در پایان تأکید کرد: اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی اقتضا می‌کند استقلال کشور حفظ شود، حتی یک وجب از خاک ایران واگذار نشود و زیر بار زور آمریکا نرویم. اگر در مذاکره این اصول رعایت شود، مخالفتی با آن وجود ندارد، اما اگر این اصول حفظ نشود، پاسخ جمهوری اسلامی متناسب با رفتار طرف مقابل خواهد بود.