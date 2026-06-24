باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کارشناسان نفتی هشدار می‌دهند که بازگشایی تنگه هرمز بازار نفت را فورا به حالت عادی باز نمی‌گرداند، زیرا صدف‌های کف تنگه به ​​یک مشکل لجستیکی غیرمنتظره تبدیل شده‌اند که به کشتی‌های باری آسیب می‌رساند و روند بهبود را با مشکل مواجه می‌کند.

موجودات دریایی مانند جلبک‌ها و صدف‌ها به دلیل جنگ آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز به صد‌ها نفتکش لنگر انداخته در آب‌های خلیج فارس چسبیده‌اند و پدیده‌ای از «آلودگی بیولوژیکی» ایجاد کرده‌اند که مستلزم تلاش‌های زیادی برای بازگرداندن کشتی‌ها به حرکت است.

برای بازگرداندن ۶۰۰ کشتی پهلو گرفته به چرخه بهره‌برداری، تیم‌های تخصصی غواصان باید مناطق وسیعی تا ۱۵۰،۰۰۰ فوت مربع را در کف هر کشتی غول‌پیکر بتراشند.

این فرآیند با استفاده از نیزه‌های تمیزکننده دستی و دستگاه‌های پرس هیدرولیک، ۴ تا ۵ ساعت طول می‌کشد و برای جلوگیری از آسیب به پوشش محافظ که از تجمع زیستی جلوگیری کرده و با محیط زیست سازگار است، مراقبت‌های ویژه‌ای لازم است.

پروانه‌ها که چالش قابل توجهی را ایجاد می‌کنند، همچنین نیاز به جداسازی قطعات، تمیز کردن و نصب مجدد دارند. تقاضای بالا منجر به افزایش قیمت این خدمات شده و از ۱۰ هزار دلار برای هر کشتی فراتر رفته است.

اهمیت پاکسازی در این واقعیت نهفته است که کشتی‌ها بر اساس اصول دینامیک سیالات طراحی می‌شوند و تجمع موجودات زنده این دینامیک را مختل کرده و مصرف سوخت را افزایش می‌دهد که ۵۰ درصد از هزینه‌های یک کشتی را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این، این موجودات می‌توانند دریچه‌های ورودی را مسدود کرده و سیستم‌های خنک‌کننده را مختل کنند. مقررات دریایی، حذف این تجمعات را برای جلوگیری از انتقال گونه‌های گازی مضر برای محیط‌های دریایی الزامی می‌کند، الزامی که توسط شرکت‌های بیمه نیز برای اطمینان از کارایی اعمال می‌شود.

اگرچه این مشکل جدید نیست و قدمت آن به قرن‌ها پیش برمی‌گردد، اما مقیاس فعلی آن مانع بزرگی برای تلاش‌ها برای از سرگیری جریان جهانی نفت پس از ماه‌ها جنگی است که بزرگترین شوک را به منابع انرژی وارد کرد. حتی اگر برخی از کشتی‌ها قبل از پاکسازی از تنگه بیرون کشیده شوند، این فرآیند اجتناب‌ناپذیر است. اما پاکسازی سازه‌ها تنها یک گام در یک فرآیند طولانی و پیچیده است.

در نتیجه، بازار نفت پس از بازگشایی تنگه هرمز بلافاصله به فعالیت باز نخواهد گشت. این تأخیر با سخت‌پوستان آغاز می‌شود، اما به آنجا ختم نمی‌شود. بلکه پیامد‌های آن شامل موانع لجستیکی، امنیتی و مالی می‌شود که مانع از سرگیری جریان عرضه می‌شوند.

منبع: آر تی