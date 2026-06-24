باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، در نشست با جمعی از مقامات عالی دستگاه قضا و روسای کل دادگستری استانها، با اشاره به ادله حقوقی ناظر بر محکومیت رژیمهای متجاوز آمریکا و اسرائیل، تصریح کرد: رژیمهای متجاوز آمریکا و اسرائیل در جریان حمله به ایران، عامدانه مرتکب جنایات جنگی عدیده شدند؛ از کشتن کودکان و غیرنظامیان تا حمله به اماکن ممنوعهای نظیر بیمارستانها، مدارس، دانشگاهها و منازل مسکونی.
وی با استناد به کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ و قواعد عرفی حاکم بر مخاصمات مسلحانه افزود:متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی در جریان تجاوز به ایران، نه تنها کنوانسیون ژنو و پروتکلهای الحاقی ناظر بر آن را زیر پا گذاشتند بلکه از عرفهای قابلاجرا در مخاصمات مسلحانه نیز تخطی کردند.
رئیس قوه قضاییه همچنین با تأکید بر استمرار پیگیریها گفت:دادستان کل کشور، معاون بینالملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر همچنین مرکز وکلای قوه قضاییه با همراهی و همکاری سایر بخشهای ذیربط در قوای مجریه و مقننه، در استیفای حقوق حقه ملت ایران در مراجع قضایی و حقوقی بینالمللی، نهایت کوشش را به خرج دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز اظهار داشت: آمریکا و رژیم صهیونسیتی علاوه بر آنکه آغازگر جنگ و تجاوز علیه ملت ایران بودند و حقوق مادی و معنوی ملت ما را تضییع کردند، در این مدت انواع و اقسام جنایات جنگی را نیز مرتکب شدند؛ بنابراین باید برای غرامت و جبران خسارت و مجازات به سبب ارتکاب جنایات جنگی، مورد پیگرد و تعقیب مراجع ذیصلاح بینالمللی قرار گیرند. ما گریبان این متجاوزین را رها نخواهیم کرد و آنان را تحت تعقیب قرار میدهیم و بر مجازات آنان تاکید داریم.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: حق جمهوری اسلامی ایران در پیگیری حقوقی و قضایی همه اقدامات جنایتکارانه و تجاوزگرایانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در مجامع بینالمللی همچنین استفاده از سازوکارهای حقوق بشری محفوظ است.
تشکیل پروندههای قضایی و پیگیری داخلی
حجتالاسلام والمسلمین موحدیآزاد، دادستان کل کشور، نیز در این جلسه از تشکیل پروندههای متعدد برای پیگیری جنایات دشمن در داخل کشور خبر داد و گفت: با وجود برخی موانع، در داخل کشور برای بسیاری از اقدامات رژیم جنایتکار صهیونیستی از جمله ترور دانشمندان هستهای پروندههای قضایی تشکیل شده است. در دادسرای تهران نیز دو شعبه به پیگیری این امور اختصاص داده شده است.
وی همچنین افزود:احکام برخی از پروندههای مربوط به دشمن به صورت قطعی صادر شده است.
دادستان کل کشور تأکید کرد:هر اقدامی که علیه ملت ایران انجام شده باشد در دستگاه قضایی کشور قابل پیگیری است و برای آن پرونده تشکیل میشود. دادخواستهای متعددی برای مطالبه خسارات ناشی از جنگ تحمیلی سوم تنظیم و ثبت شده و در حال پیگیری است.
تکمیل مستندسازی جنایات در هرمزگان
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، نیز با اشاره به فاجعه حمله موشکی به دبستان شجرهطیبه میناب که به شهادت دانشآموزان بیگناه، معلمان و اولیا انجامید، از تکمیل پرونده قضایی این جنایت جنگی خبر داد و گفت:از لحظات اولیه این فاجعه، شخص دادستان و قضات در محل حاضر شده و ضمن حفظ صحنه جرم، تمامی بقایای موشکها و ادله فنی را جمعآوری کردند.
وی در ادامه افزود: این پرونده با ۳۳۷ صفحه مستندات متقن و ترجمه تخصصی بخشهایی از آن برای مراجع بینالمللی، آماده رسیدگی در دادسرای انقلاب تهران است. با دستور دادستان کل کشور و بر اساس قاعده صلاحیت، این پرونده به تهران منتقل شد تا در یک مرجع واحد و تخصصی رسیدگی شود و از صدور آرای متناقض جلوگیری به عمل آید.
اقدامات گسترده مرکز وکلا در مستندسازی و مطالبه خسارت
حسن عبدلیانپور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، نیز از اقدامات گسترده این مرکز در پیگیری خسارات جنگ خبر داد و گفت:بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ پرونده مرتبط با این جنگ مورد بررسی قرار گرفته و گزارش جامعی در بیش از ۴ هزار صفحه تهیه شده است.
وی درباره خدمات ارائهشده در روزهای جنگ افزود: سامانه ۱۲۹ بهصورت شبانهروزی فعال بود و خدمات حقوقی و روانشناختی به آسیبدیدگان جنگ بهطور همزمان ارائه شد.
عبدلیانپور همچنین اعلام کرد:در مجموع ۳۷ هزار و ۸۳۷ درخواست از طریق این سامانه ثبت شد که بخش قابل توجهی از آن مربوط به درخواستهای وکالت و پیگیری حقوقی بود.
وی ادامه داد:بیش از ۷۹ هزار درخواست و گزارش از سوی شهرداری تهران به مرکز ارجاع شد که در پی آن کارشناسان بهصورت میدانی و حضوری در مناطق آسیبدیده حضور یافتند.
رئیس مرکز وکلا در توضیح حجم اقدامات کارشناسی نیز گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه، کارشناسی ۸ هزار و ۶۵۱ واحد مسکونی، تجاری و اداری برای شهرداری تهران انجام شد.
یکی از اقدامات مرکز وکلای قوه قضاییه پیگیری جنایات جنگی از مجامع بینالمللی با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای حقوقی موجود است.
عبدلیانپور در این رابطه گفته است که پس از بررسی و امکانسنجی مسیرهای مختلف حقوقی، روند پیگیری دعاوی با استفاده از وکالتهای اخذ شده از خانواده شهدا، جانبازان و آسیبدیدگان آغاز شده و در حال انجام است.
وی درباره روند ثبت و پیگیری پروندهها نیز تصریح کرد: با دستور رئیس قوه قضاییه، مقرر شد گزارشهای کارشناسی مرکز در قالب تأمین دلیل در دادگاه ثبت و پیگیری شود تا از طولانی شدن روند دادرسی جلوگیری شود.
رئیس مرکز وکلا گفت:در این پروندهها وکالت از خانوادههای معظم شهدا در هر دو بخش حقوقی و کیفری اخذ شده و جلسات دادرسی در ماههای آینده برگزار خواهد شد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در کنار مستندسازی دقیق جنایات رخداده در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، پیگیری حقوقی این پروندهها را در دو سطح داخلی و بینالمللی با جدیت دنبال میکند. در این راستا شعبههای ویژه در دادسرا شکل گرفته است.
منبع: میزان