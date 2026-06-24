باشگاهخبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - احمد رضا راستی مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران از آغاز عملیات حمل و نصب سکوی P4 میدان نفتی رشادت خبر داد و گفت: این پروژه با هدف افزایش تولید روزانه ۳۵ هزار بشکه نفت و فراهمسازی ظرفیت تزریق ۸۰ هزار بشکه آب در این میدان در حال اجراست.
مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران، با اشاره به اجرای عملیات نصب سکوی P4 میدان نفتی رشادت اظهار کرد: این پروژه در قالب قراردادی با قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا(ص) اجرا میشود و یکی از طرحهای مهم توسعهای در این میدان به شمار میرود.
وی افزود: میدان نفتی رشادت در فاصله حدود ۹۰ کیلومتری جنوب منطقه لاوان قرار دارد و از میادین نفتی و گازی کشور محسوب میشود. برداشت نفت از این میدان بیش از ۵۵ سال است که ادامه دارد و اجرای طرح توسعهای جدید با هدف افزایش ظرفیت تولید در دستور کار قرار گرفته است.
راستی با بیان اینکه در این پروژه نصب پنج سکوی دریایی پیشبینی شده است، گفت: جکتهای مربوط به این سکوها نصب شده و برای سکوی W4 نیز عملیات نصب جکت و عرشه انجام شده است. اکنون عملیات حمل و نصب یکی از بزرگترین عرشههای این میدان با وزن حدود ۶۲۰۰ تن در حال انجام است.
مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران ادامه داد: به دلیل وزن بالای این سازه، برای نصب آن از روش «فلوتاور» استفاده میشود؛ روشی که در پروژههای دریایی با چنین ابعادی کمتر مورد استفاده قرار میگیرد.
وی ابراز امیدواری کرد عملیات نصب این سکو با موفقیت انجام شود و گفت: با راهاندازی کامل این پروژه، پیشبینی میشود تولید نفت میدان رشادت ۳۵ هزار بشکه در روز افزایش یابد و امکان تزریق ۸۰ هزار بشکه آب به این میدان نیز فراهم شود.