هلال احمر گیلان از امدادرسانی به ۵ حادثه دیده سقوط یک خودروی سواری به دره سجیران در محور رحیم‌آباد به گرمابدشت رودسر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان گیلان اعلام کرد: در پی سقوط یک دستگاه خودروی ال ۹۰ به دره منطقه سجیران، تیم‌های عملیاتی پایگاه شهدای اشکورات زیاز به محل حادثه در محور رحیم‌آباد به گرمابدشت رودسر اعزام شدند.

از ۵ نفر حادثه دیده، ۳ نفر مصدوم و ۲ نفر دیگر به صورت سرپایی در محل درمان شدند. 

نیرو‌های امدادی هلال احمر پس از ارزیابی اولیه، اقدامات لازم از قبیل کنترل خو‌نریزی، پانسمان، آتل‌گیری و رگ‌گیری را برای مصدومان انجام داده و ۳ مصدوم را به مراکز درمانی منتقل کردند.

بر اساس گزارش اولیه، این حادثه مورد فوتی نداشت و عملیات امداد و نجات با موفقیت به پایان رسید.

مصدومیت ۵ نفر بر اثر سقوط یک خودرو به دره سجیران رودسر

هموطنان در صورت بروز هرگونه حادثه می‌توانند با شماره اضطراری ۱۱۲ (ندای امداد) تماس بگیرند.

مصدومیت ۵ نفر بر اثر سقوط یک خودرو به دره سجیران رودسر

برچسب ها: جمعیت هلال احمر گیلان ، سقوط خودرو به دره
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