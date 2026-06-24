باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان گیلان اعلام کرد: در پی سقوط یک دستگاه خودروی ال ۹۰ به دره منطقه سجیران، تیمهای عملیاتی پایگاه شهدای اشکورات زیاز به محل حادثه در محور رحیمآباد به گرمابدشت رودسر اعزام شدند.
از ۵ نفر حادثه دیده، ۳ نفر مصدوم و ۲ نفر دیگر به صورت سرپایی در محل درمان شدند.
نیروهای امدادی هلال احمر پس از ارزیابی اولیه، اقدامات لازم از قبیل کنترل خونریزی، پانسمان، آتلگیری و رگگیری را برای مصدومان انجام داده و ۳ مصدوم را به مراکز درمانی منتقل کردند.
بر اساس گزارش اولیه، این حادثه مورد فوتی نداشت و عملیات امداد و نجات با موفقیت به پایان رسید.
هموطنان در صورت بروز هرگونه حادثه میتوانند با شماره اضطراری ۱۱۲ (ندای امداد) تماس بگیرند.