باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدیمقدم - علی صادق نیا متخصص پوست و عضو هیئت علمی بیمارستان رازی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: استرس سبب تشدید بیماریهای پوستی مانند اگزما خواهد شد. بررسیها نشان میدهد که جوش های جوانی به خاطر استرس تشدید خواهد شد.
به گفته وی، استرس بر روی سیستمهای غدد تاثیر منفی میگذارد. بیماری پیسی به صورت لکهای سفید رنگ به دنبال استرس تشدید میشود.
متخصص بیمارستان رازی ادامه داد: استرس با مکانیزمهای پیچیدهای بر روی برخی از بیماریهای پوستی تاثیر منفی گذاشته و باعث تشدید این عارضهها خواهد شد.