باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - شیراز در روز تاسوعای حسینی، حال و هوایی سراسر ماتم و سوگواری دارد و خیابانها و معابر شهر با پرچمها و بیرقهای سیاه، رنگ عزا به خود گرفتهاند.
در سومین حرم اهل بیت (ع)، حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)، زائران و عزاداران با حضور پرشور خود، ارادت دیرینه مردم فارس به سیدالشهدا (ع) را به نمایش گذاشتهاند.
هیاتهای مذهبی و دستههای عزاداری از نقاط مختلف شهر، با نوحهخوانی و سینهزنی در سوگ علمدار کربلا، حضرت ابوالفضل العباس (ع)، به سوگواری پرداختهاند.
فضای معنوی حرم و اطراف آن، آکنده از اشک، ذکر و زمزمههای عارفانه است و جلوهای از عشق و دلدادگی مردم به اهل بیت (ع) را نشان میدهد.
شیراز امروز نهتنها سیهپوش، بلکه یکپارچه عزادار و همدل با کاروان کربلاست.
این حضور گسترده، بار دیگر جایگاه ویژه تاسوعای حسینی و ارادت مردم شیراز به خاندان عصمت و طهارت (ع) را به تصویر کشیده است.
مراسم شب عاشورا هم، امشب بعد از نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر برگزار میشود.
مراسم سوگواری صبح عاشورای حسینی همراه با قرائت زیارت عاشورا و با نوای حجت الاسلام والمسلمین استوار میمندی و مرثیهسرایی و روضهخوانی مداحان اهلبیت؛ سیّدمصطفی موسوینژاد و حاج سعید خائفپناه از ساعت ۹ در شبستان امام خمینی آستان مقدس حضرت احمد بن موسی الکاظم علیه السلام آغاز میشود و تا پس از نماز ظهر و عصر ادامه دارد.
مراسم شام غریبان امام حسین (ع) و یاران با وفایش به همراه لالهگردانی خدام حرم مطهر فردا پنج شنبه چهارم تیر بعد از نماز مغرب و عشاء در این حرم مطهر برگزار میشود.
مکتب سیدالشهدا (ع) الهامبخش عدالتطلبان جهان است
حسینعلی امیری استاندار فارس، به مناسبت فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی در پیامی، مکتب سیدالشهدا (ع) را سرچشمه آزادگی، ایثار و پایداری دانست و تأکید کرد این مکتب قرنها الهامبخش ملتهای آزاده و چراغ راه عدالتطلبان و حقیقتجویان جهان بوده است.
او با اشاره به جایگاه ریشهدار فرهنگ عاشورا در استان فارس، آیینهای کهن سوگواری از جمله پردهخوانی، تعزیه و آیین «چکچکو» را از جلوههای ارادت دیرینه مردم این دیار به اهلبیت (ع) عنوان کرد.
استاندار فارس همچنین ماه محرم امسال را گرهخورده با حماسه حضور و همدلی مردم در «جنگ رمضان» توصیف کرد و آن را نشانهای دیگر از روحیه ایثار، همبستگی و پایبندی ملت ایران به آرمانهای حسینی دانست.
امیری در پایان، ضمن تسلیت تاسوعا و عاشورای حسینی به ملت بزرگ ایران و مردم شریف استان فارس، ابراز امیدواری کرد آموزههای نهضت عاشورا، فرهنگ ایثار، عدالتخواهی و آزاداندیشی را بیش از پیش در زندگی امروز جاری و ماندگار کند.
خدمت به مردم، جلوهای از ارادت به اهلبیت(ع) است
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با حضور در موکب پذیرایی از عزاداران حسینی پایگاه مقاومت بسیج شهید محمد اسلامی شورای اسلامی شهر، از تلاشهای کارکنان و دستاندرکاران این موکب قدردانی کرد.
سید ابراهیم حسینی با اشاره به برپایی این موکب همزمان با ماه محرم اظهار داشت: خوشبختانه همانند سالهای گذشته، همکاران عزیز در شورای اسلامی شهر شیراز با عشق و ارادت به ساحت اهلبیت(ع)، در خدمترسانی به عزاداران حسینی مشارکت دارند و این حرکت ارزشمند جلوهای از فرهنگ دینی و روحیه جهادی مجموعه شورا است.
او با بیان اینکه شور و شعور حسینی در جامعه جلوهای ویژه یافته است، افزود: در کنار برنامههای فرهنگی و مذهبی که در سطح شهر برگزار میشود، موکبهای مردمی نماد عشق و ارادت خالصانه مردم به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) هستند و این دلدادگی هر سال پررنگتر از گذشته به نمایش گذاشته میشود.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز خاطرنشان کرد: امسال نیز با توجه به فضای معنوی جامعه و یاد و خاطره شهدای عزیز، شور و حرارت حضور مردم در برنامههای محرم و فعالیتهای خدمترسانی بیش از گذشته به چشم میآید.
حسینی با قدردانی از کارکنان شورای اسلامی شهر شیراز که در برپایی این موکب مشارکت داشتهاند، تصریح کرد: امیدواریم این عشق و ارادت به مکتب اهلبیت(ع)، زمینهساز خدمترسانی هرچه بهتر و صادقانهتر به شهروندان باشد و همه ما بتوانیم در مسیر خدمت به مردم از برکات مکتب حسینی بهرهمند شویم.