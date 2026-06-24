باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -همزمان با روز تاسوعای حسینی، نماز ظهر در حرم مطهر بانوی کرامت با حضور خیل عظیم عزاداران و زائران به امامت آیت الله سعیدی اقامه شد. صفهای فشرده نمازگزاران در صحنها و شبستانهای حرم مطهر، صحنهای تأملبرانگیز از عشق به اهلبیت(ع) و تبعیت از سیدالشهدا(ع) را رقم زد.
نماز ظهر روز تاسوعا، پس از مراسم روضهخوانی و سینهزنی در صحنهای حرم مطهر، با حضور جمع کثیری از عزاداران اقامه شد. نمازگزاران با صفهای به هم فشرده، در کنار یکدیگر به راز و نیاز با پروردگار پرداختند و بار دیگر بر تبعیت خود از سیره و روش امام حسین(ع) تأکید کردند.
حرم مطهر حضرت معصومه(س) در روز تاسوعا، حال و هوایی دیگر داشت. صحنها و شبستانها با پرچمهای مشکی و سیاهپوشی، آکنده از غم و اندوه بود و زائران با چشمانی بارانی، در سوگ علمدار کربلا، حضرت ابوالفضلالعباس(ع) و شهدای کربلا، به عزاداری پرداختند.
همچنین نماز باشکوه ظهر تاسوعا در مساجد به ویژه مسجد مقدس جمکران، تکایا،بقاع متبرکه،و دیگر بخش های استان با حضور خیل عظیم عزاداران حسینی اقامه شد.