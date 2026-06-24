همزمان با روز تاسوعای حسینی، نماز ظهر با شکوه خاصی در صحن‌ها و شبستان‌های حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(سلام‌الله‌علیها) اقامه شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -همزمان با روز تاسوعای حسینی، نماز ظهر در حرم مطهر بانوی کرامت با حضور خیل عظیم عزاداران و زائران به امامت آیت الله سعیدی اقامه شد. صف‌های فشرده نمازگزاران در صحن‌ها و شبستان‌های حرم مطهر، صحنه‌ای تأمل‌برانگیز از عشق به اهل‌بیت(ع) و تبعیت از سیدالشهدا(ع) را رقم زد.

نماز ظهر روز تاسوعا، پس از مراسم روضه‌خوانی و سینه‌زنی در صحن‌های حرم مطهر، با حضور جمع کثیری از عزاداران اقامه شد. نمازگزاران با صف‌های به هم فشرده، در کنار یکدیگر به راز و نیاز با پروردگار پرداختند و بار دیگر بر تبعیت خود از سیره و روش امام حسین(ع) تأکید کردند.

حرم مطهر حضرت معصومه(س) در روز تاسوعا، حال و هوایی دیگر داشت. صحن‌ها و شبستان‌ها با پرچم‌های مشکی و سیاه‌پوشی، آکنده از غم و اندوه بود و زائران با چشمانی بارانی، در سوگ علمدار کربلا، حضرت ابوالفضل‌العباس(ع) و شهدای کربلا، به عزاداری پرداختند.

همچنین نماز باشکوه ظهر تاسوعا در  مساجد به ویژه مسجد مقدس جمکران، تکایا،بقاع متبرکه،و دیگر بخش های استان با حضور خیل عظیم عزاداران حسینی اقامه شد.

اقامه نماز ظهر تاسوعای حسینی در حرم مطهر حضرت معصومه(س)+تصاویر

اقامه نماز ظهر تاسوعای حسینی در حرم مطهر حضرت معصومه(س)+تصاویر

اقامه نماز ظهر تاسوعای حسینی در حرم مطهر حضرت معصومه(س)+تصاویر

اقامه نماز ظهر تاسوعای حسینی در حرم مطهر حضرت معصومه(س)+تصاویر

اقامه نماز ظهر تاسوعای حسینی در حرم مطهر حضرت معصومه(س)+تصاویر

اقامه نماز ظهر تاسوعای حسینی در حرم مطهر حضرت معصومه(س)+تصاویر

اقامه نماز ظهر تاسوعای حسینی در حرم مطهر حضرت معصومه(س)+تصاویر

برچسب ها: نماز ظهر تاسوعا ، نماز ظهر عاشورا
خبرهای مرتبط
شهر کریمه اهل بیت (س) در شب تاسوعا با طنین یا ابوالفضل(ع) به سوگ نشست+تصاویر و فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
محبی جودوکار ملی پوش قمی درگذشت
شهر مقدس قم در سوگ سقای آب و ادب؛+تصاویر
اقامه نماز ظهر تاسوعای حسینی در حرم مطهر حضرت معصومه(س)+تصاویر
برپایی پرشور دسته‌های سوگواری شهادت علمدار کربلا در امامزاده سید معصوم(ع) قم
آخرین اخبار
برپایی پرشور دسته‌های سوگواری شهادت علمدار کربلا در امامزاده سید معصوم(ع) قم
محبی جودوکار ملی پوش قمی درگذشت
شهر مقدس قم در سوگ سقای آب و ادب؛+تصاویر
اقامه نماز ظهر تاسوعای حسینی در حرم مطهر حضرت معصومه(س)+تصاویر
شهر کریمه اهل بیت (س) در شب تاسوعا با طنین یا ابوالفضل(ع) به سوگ نشست+تصاویر و فیلم
جزئیات برگزاری مراسم احیای شب عاشورا در حرم مطهر بانوی کرامت(س)
طنین نوای عاشورایی ملت‌ها در استودیوی رادیو قم