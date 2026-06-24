مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت بیش از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیقلی ایمانی مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار  از ابتدای فصل برداشت بیش از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم با ارزش ۱۹۰ همت از کشاورزان خریداری شده است.

وی از پرداخت ۵۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان مطالبات گندمکاران خبر داد و افزود: براساس وعده مسئولان قرار بود پرداخت مطالبات هفتگی صورت بگیرد، اما متاسفانه زمان دقیقی اعلام نمی شود.

ایمانی ادامه داد: با توجه به تاخیر در پرداخت مطالبات، بی اعتمادی در بین کشاورزان بوجود آمده که مسئولان تنها وعده پرداخت را می دهند.

مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه تاخیر در پرداخت منجر به کاهش خرید تضمینی می شود، گفت: با استمرار تاخیر در پرداخت مطالبات، خودکفایی گندم دچار آسیب می شود، مجلس در آذرماه ردیف اعتباری گندم را مصوب کرده است و دولت باید تمهیداتی را برای پرداخت مطالبات اتخاذ کنند تا گندم تولیدی به سمت واحدهای خوراک دام و طیور هرز نرود.

برچسب ها: خرید تضمینی گندم ، مطالبات گندمکاران
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