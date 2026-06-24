قیمت نفت امروز نیز در پی انتظارات برای تسهیل جریان نفت خام از تنگه هرمز، در حال کاهش است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت نفت امروز چهارشنبه کاهش یافت و به روند نزولی خود در این هفته ادامه داد و نزدیک به پایینترین رقم چهار ماه گذشته که در جلسه قبل ثبت شده بود، معامله شد. این در حالی است که نشانههایی از خروج نفتکشهای بیشتری که از زمان آغاز جنگ با ایران در خلیج فارس سرگردان بودهاند، از تنگه هرمز وجود دارد.
بهای معاملات آتی نفت خام برنت با ۳۷ سنت یا ۰.۵ درصد کاهش به ۷۶.۷۱ دلار در هر بشکه تا ساعت ۰۰:۴۳ به وقت گرینویچ رسید، در حالی که بهای معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۳۶ سنت یا ۰.۵ درصد کاهش به ۷۲.۸۵ دلار در هر بشکه رسید.
این هفته پس از آنکه واشنگتن پس از مذاکرات مقدماتی، تحریمهای نفتی تهران را به مدت ۶۰ روز به حالت تعلیق درآورد و به این کشور اجازه فروش نفت داد و همچنین با کاهش عملیات نظامی در لبنان، قیمتها تحت فشار قرار گرفتند.
عمان و ایران روز سهشنبه توافق کردند که مذاکرات در مورد مدیریت آینده دریانوردی در تنگه هرمز را ادامه دهند.
در مقابل، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، ادعا کرد که هرگونه تلاش ایران برای اعمال هزینههای ترانزیت «نقض قوانین بینالمللی خواهد بود».
با این حال، تردیدهایی در مورد ماندگاری این توافق همچنان وجود دارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز سهشنبه مدعی شد که ایران با بازرسیهای هستهای نامحدود موافقت کرده است، در حالی که تهران تاکید کرد که در طول مذاکرات چنین امتیازی نداده است.
سرمایهگذاران همچنین در حال رصد این موضوع هستند که تولیدکنندگان در خاورمیانه با چه سرعتی میتوانند صادرات را از سر بگیرند و آیا کشتیهای بیشتری وارد منطقه خواهند شد یا خیر.
منبع: المیادین