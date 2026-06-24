باشگاه خبرنگاران جوان - چه یک سوتیِ محاسباتی در گزارش مهمِ شرکت باشد و چه تنه زدن به یک عابر در شلوغیِ پیاده‌رو، اولین واکنشِ غریزیِ بسیاری از ما فرار به جلوست. وقتی اشتباه می‌کنیم، برای اینکه مقصر جلوه نکنیم، دیواری از توجیه می‌سازیم و شروع به پرخاشگری می‌کنیم. اما دفاع‌کردن از یک خطای واضح، مثل این است که یک کوله‌بارِ سنگیِ صد کیلویی را روی دوشمان بگذاریم و بخواهیم ادامه روز را با خستگی و تنش، تا مقصد سینه‌خیز برویم! ریشهٔ این دست‌وپازدن‌ها، ترس از «کوچک‌شدن» است. اما واقعیت این است که هیچ توجیهی نمی‌تواند به‌اندازه یک عذرخواهی مقتدرانه، شخصیت مستحکم و اصالتِ درونیِ شما را به رخ دیگران بکشد و آبی بر آتشِ خشمِ طرف مقابل بریزد.

عبور از تلهٔ فرسایشیِ توجیه

وقتی اشتباهِ خود را نمی‌پذیریم، ناخودآگاه وارد یک جنگِ روانیِ خسته‌کننده می‌شویم. اما انسان‌هایی که به یک غنا و پختگیِ درونی رسیده‌اند، می‌دانند که شأن، هویت و ارزشِ وجودی‌شان بسیار وسیع‌تر از یک خطایِ گذراست. کسی که از درون احساسِ بزرگی می‌کند، نیازی نمی‌بیند برای محافظت از منیتِ خود، بهانه‌تراشی کند. پذیرشِ سریعِ اشتباه، یک عقب‌نشینی ذلیلانه نیست؛ بلکه نشان‌دهندهٔ شجاعتِ انسانی است که ظرفیتِ جبران دارد و برای استقلالِ روانی خود و کرامتِ مخاطبش، احترام قائل است. با گفتن کلمهٔ «متأسفم»، در واقع آن بارِ سنگین را زمین می‌گذاریم تا دوباره روی دو پای خودمان بایستیم.

۳ گام برای اجرای یک عذرخواهی مقتدرانه

برای اینکه در مواقع بروزِ خطا، بدون ازدست‌دادنِ اتوریته و شأن خود، ماجرا را مدیریت کنید و انرژی‌تان را هدر ندهید، این فرمولِ ظریف را جایگزینِ لجبازی کنید:

* پذیرشِ شفاف و رودررو: به‌جای غرزدن یا نگاه‌کردن به زمین، چشم در چشم طرف مقابل بدوزید و با صدایی رسا بگویید: «بله، حق با شماست؛ این اشتباه از سمتِ من بود.» این جمله، مثل یک کلیدِ جادویی گاردِ مخاطب را در همان ثانیهٔ اول می‌شکند.

* حذفِ کلمهٔ ویرانگرِ «اما»: جملاتی مثل «ببخشید، اما تو هم...» یا «اشتباه کردم، ولی شرایط...» تمامِ ارزشِ پذیرشِ خطا را نابود می‌کند. یک عذرخواهیِ اصیل، خالص است و هیچ قید و شرطی برای طرف مقابل نمی‌گذارد.

* ارائه راهکارِ فوری: بلافاصله بعد از پذیرش اشتباه، سکانِ اوضاع را به دست بگیرید و بگویید: «برای جبرانش الان این کار را انجام می‌دهم.» این حرکت نشان می‌دهد شما نه‌تنها ضعیف نیستید، بلکه یک حلالِ مشکلِ قدرتمند و مسئولیت‌پذیر هستید.

قدم‌زدن با قامتی استوار در پایان روز

لذتِ بزرگی در این رهایی نهفته است؛ اینکه یاد بگیریم با پذیرش خطاهایمان، از سینه‌خیز رفتن‌های احساسی و کش دادنِ دعواهای روزمره خلاص شویم. وقتی یک عذرخواهی مقتدرانه را در زندگی تمرین می‌کنیم، تصویری از یک انسانِ اصیل، باانصاف و قابلِ‌اعتماد می‌سازیم. عبور از منیت‌های کوچک، احترامی برای ما به ارمغان می‌آورد که در نهایت باعث می‌شود خرامان، باوقار و با روانی سبک‌بال به سمت مقصدهای زندگی‌مان قدم برداریم.

منبع: فارس