ایران غرق ماتم و عزا در تاسوعای حسینی

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم ایران اسلامی در روز تاسوعای حسینی بار دیگر با حضور در مساجد، حسینیه‌ها و تکایا در سوگ علمدار کربلا حضرت ابالفضل العباس (ع) به عزاداری پرداختند.

این مراسم در جای جای کشور از سواحل خلیج فارس در بندرعباس تا حسینیه اعظم زنجان، از مسجد جامع خرمشهر تا صحن‌های نورانی حرم امام رضا(ع) در مشهد، حضرت معصومه (س) در قم، شاهچراغ در شیراز (ع) و پایتخت برگزار شد.

امروز میلیون‌ها عزادار با برپایی آیین‌های سوگواری، ارادت خود را به پرچمدار وفاداری و ایثار در کربلا به نمایش گذاشتند.

خیابان‌های منتهی به حسینیه‌ها و مساجد مملو از جمعیت است و بسیاری از خانواده‌ها نیز با برپایی ایستگاه‌های صلواتی و نذری در این مراسم مشارکت دارند.

حضور نوجوانان و جوانان در کنار پیشکسوتان هیئت‌های مذهبی نشان می‌دهد که فرهنگ عاشورا همچنان در نسل‌های مختلف این دیار زنده است.