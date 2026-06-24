امروز سوم تیر ماه ۱۴۰۵ و همزمان با فرا رسیدن روز تاسوعای حسینی (ع)، مردم استان قم با برگزاری مراسم عزاداری در تمامی سطوح و مناطق، شاهد شور و سوگ فراوان عاشورایی بود. از برگزاری آیین‌های سنتی در روستا‌های استان کشور گرفته تا مراسم سینه زنی، زنجیر زنی و برپایی دسته‌های عزاداری در خیابان‌های اصلی شهر، همه در یک جریان واحد برای تجدید میثاق با امام حسین (ع) و یاران وفادارش به ویژه حضرت ابالفضل (ع) به میدان آمدند. این موجِ عزاداری در سر تا سر استان نشان داد که سوگ عاشورا همچنان در دل و جان مردم جاری است و مردم سلحشور و وفادار قم علم مکتب امام حسین (ع) را در هر زمان و مکان بالا نگه می‌دارند و عبارت «کُلُّ یَومٍ عاشورا و کُلُّ أرضٍ کَربَلا» را معنا می‌کنند.