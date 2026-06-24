استان‌ها عکس باشگاه خبرنگاران جوان

مراسم عزاداری روز تاسوعای حسینی ۱۴۰۵ در استان‌ها _ ۲

مراسم عزاداری روز تاسوعای حسینی ۱۴۰۵ در استان‌ها _ ۲
عکاس محسن کرمعلی
تاریخ انتشار ۰۳ تير ۱۴۰۵ ۱۴:۲۲
کد خبر
۹۱۰۱۱۵۷
نظر دادن
دانلود
امروز سوم تیر ماه ۱۴۰۵ و همزمان با فرا رسیدن روز تاسوعای حسینی (ع)، مردم استان قم با برگزاری مراسم عزاداری در تمامی سطوح و مناطق، شاهد شور و سوگ فراوان عاشورایی بود. از برگزاری آیین‌های سنتی در روستا‌های استان کشور گرفته تا مراسم سینه زنی، زنجیر زنی و برپایی دسته‌های عزاداری در خیابان‌های اصلی شهر، همه در یک جریان واحد برای تجدید میثاق با امام حسین (ع) و یاران وفادارش به ویژه حضرت ابالفضل (ع) به میدان آمدند. این موجِ عزاداری در سر تا سر استان نشان داد که سوگ عاشورا همچنان در دل و جان مردم جاری است و مردم سلحشور و وفادار قم علم مکتب امام حسین (ع) را در هر زمان و مکان بالا نگه می‌دارند و عبارت «کُلُّ یَومٍ عاشورا و کُلُّ أرضٍ کَربَلا» را معنا می‌کنند.

مراسم عزاداری روز تاسوعای حسینی ۱۴۰۵ در استان‌ها _ ۲

امروز سوم تیر ماه ۱۴۰۵ و همزمان با فرا رسیدن روز تاسوعای حسینی (ع)، مردم استان قم با برگزاری مراسم عزاداری در تمامی سطوح و مناطق، شاهد شور و سوگ فراوان عاشورایی بود. از برگزاری آیین‌های سنتی در روستا‌های استان کشور گرفته تا مراسم سینه زنی، زنجیر زنی و برپایی دسته‌های عزاداری در خیابان‌های اصلی شهر، همه در یک جریان واحد برای تجدید میثاق با امام حسین (ع) و یاران وفادارش به ویژه حضرت ابالفضل (ع) به میدان آمدند. این موجِ عزاداری در سر تا سر استان نشان داد که سوگ عاشورا همچنان در دل و جان مردم جاری است و مردم سلحشور و وفادار قم علم مکتب امام حسین (ع) را در هر زمان و مکان بالا نگه می‌دارند و عبارت «کُلُّ یَومٍ عاشورا و کُلُّ أرضٍ کَربَلا» را معنا می‌کنند.
۰۳ / ۰۴ / ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۲
/

برچسب ها: تاسوعا ، قم ، تاسوعای حسینی
مطالب مرتبط
مراسم عزاداری روز تاسوعای حسینی ۱۴۰۵ در استان‌ها _ ۲
young journalists club

مراسم شیرخوارگان حسینی محرم ۱۴۰۵ (ع) | استان‌ها ۲

مراسم عزاداری روز تاسوعای حسینی ۱۴۰۵ در استان‌ها _ ۲
young journalists club

آیین سنتی مشعل گردانی در قم

مراسم عزاداری روز تاسوعای حسینی ۱۴۰۵ در استان‌ها _ ۲
young journalists club

عزاداری سنتی "مشق شمشیر" نجفی‌های مقیم قم

پربازدیدترین عکس‌ها
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha