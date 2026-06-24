باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، با اشاره به وخامت جدی در سیستم امنیتی جهانی، اظهار داشت که در حال حاضر سلاحهای هستهای تنها تضمین مؤثر در برابر وقوع یک جنگ جهانی تمامعیار هستند.
این موضوع در جریان مشارکت پسکوف در دوازدهمین مجمع علمی بینالمللی «مطالعه پریماکوف» مطرح شد، جایی که او نسبت به خلاء امنیتی فزاینده و ناتوانی بینالمللی در مدیریت مناقشات از طریق کانالهای دیپلماتیک سنتی هشدار داد.
پسکوف تأکید کرد که ساختارهای امنیتی جهانی به شدت فرسوده شدهاند و جهان را تقریباً منحصراً به بازدارندگی هستهای برای حفظ ثبات نسبی وابسته کردهاند.
او در این زمینه گفت: از بسیاری جهات، ما در جهان چیزی جز بازدارندگی هستهای نداریم و این تنها چیزی است که جهان را از جنگ جهانی محافظت میکند.
این مقام روسی توضیح داد که فقدان سازوکارهای امنیتی جایگزین و مؤثر، زرادخانه هستهای را به عامل تعیینکننده در مهار درگیریهای بزرگ بین قدرتهای بینالمللی تبدیل میکند.
پسکوف با اشاره به تحولات سریع فناوری، ظهور انواع جدیدی از سلاحهای غیر هستهای را پیشبینی کرد که ممکن است در آینده نزدیک با قدرت مخرب سلاحهای هستهای رقابت کنند و به طور بالقوه موازنه استراتژیک جهانی را از نو محاسبه کنند.
او همچنین نسبت به پیامدهای فروپاشی ارکان امنیت بینالمللی هشدار داد و تأکید کرد که جهان شاهد افزایش محسوس خطرات وقوع درگیریهای منطقهای است، چرا که جامعه بینالمللی نفوذ لازم برای مذاکره در مورد توافقات امنیتی مؤثر یا ایجاد اعتماد متقابل بین طرفهای درگیر را ندارد.
منبع: آر تی