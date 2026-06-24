پیشنهاد ایران برای تأسیس اتحادیه رادیو و تلویزیونی سازمان همکاری شانگهای

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین شیخیان، نماینده معاونت برون‌مرزی صداوسیما، در مجمع رسانه‌ای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در چولپون‌آتا قرقیزستان، پیشنهاد تأسیس «اتحادیه رادیو و تلویزیونی سازمان همکاری شانگهای» را مطرح کرد.

وی در پنل «پلتفرم‌های دیجیتال به‌عنوان رسانه‌های جدید» با اشاره به تجربه شبکه سحاب، شبکه دیجیتال ۲۷ زبانه معاونت برون‌مرزی، گفت رسانه‌های کشورهای عضو باید همکاری ساختاریافته‌تری برای تبادل محتوا، تولید مشترک، پخش متقابل، آموزش حرفه‌ای و ابتکارات رسانه‌ای مشترک داشته باشند.

شیخیان همچنین توسعه همکاری در حوزه پلتفرم‌های VOD و AOD، تولیدات مشترک مستند و فرهنگی، و تدوین واژه‌نامه رسانه‌ای مشترک میان کشورهای عضو را از دیگر زمینه‌های همکاری دانست.

به گفته وی، سازمان همکاری شانگهای می‌تواند افزون بر همکاری‌های سیاسی و اقتصادی، به بستری برای تقویت همکاری رسانه‌ای، تعامل فرهنگی و شکل‌گیری روایت مستقل کشورهای عضو تبدیل شود.