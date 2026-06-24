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مراسم عزاداری روز تاسوعای حسینی ۱۴۰۵ در استان گیلان

مراسم عزاداری روز تاسوعای حسینی ۱۴۰۵ در استان گیلان
عکاس الهه فلاح
تاریخ انتشار ۰۳ تير ۱۴۰۵ ۱۵:۰۰
کد خبر
۹۱۰۱۱۶۶
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روستای شاه میلرزان در ۴۰ کیلومتری شهرستان تالش و ۱۸ کیلومتری دهستان خطبه سرا، بخش کرگانرود تالش و در شمال غربی استان گیلان واقع شده است. روستای زیبای شاه میلرزان یک بقعه تاریخی که متعلق به امام سلطان محمود شاه دینوری از عارفان قرن هشتم هجری قمری و به روایتی از فرزندان امام زین العابدین (ع) است را در خود جای داده است. هر ساله مردم روستا‌های ییلاقی و جنگلی اطراف روستای شاه میلرزان شهرستان تالش در قالب دسته‌های عزاداری خود را به این روستا می‌رسانند و با عزاداری، نواختن طبل، سینه زنی و زنجیر زنی مورد استقبال اهالی روستای شاه میلرزان قرار می‌گیرند و پس از آن به مسجد روستا و زیارت بقعه رفته و با زنجیر زدن از روستا خارج می‌شوند و با برگزاری مراسم سوگواری ارادت خود را به سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) ابراز می‌کنند.

مراسم عزاداری روز تاسوعای حسینی ۱۴۰۵ در استان گیلان

روستای شاه میلرزان در ۴۰ کیلومتری شهرستان تالش و ۱۸ کیلومتری دهستان خطبه سرا، بخش کرگانرود تالش و در شمال غربی استان گیلان واقع شده است. روستای زیبای شاه میلرزان یک بقعه تاریخی که متعلق به امام سلطان محمود شاه دینوری از عارفان قرن هشتم هجری قمری و به روایتی از فرزندان امام زین العابدین (ع) است را در خود جای داده است. هر ساله مردم روستا‌های ییلاقی و جنگلی اطراف روستای شاه میلرزان شهرستان تالش در قالب دسته‌های عزاداری خود را به این روستا می‌رسانند و با عزاداری، نواختن طبل، سینه زنی و زنجیر زنی مورد استقبال اهالی روستای شاه میلرزان قرار می‌گیرند و پس از آن به مسجد روستا و زیارت بقعه رفته و با زنجیر زدن از روستا خارج می‌شوند و با برگزاری مراسم سوگواری ارادت خود را به سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) ابراز می‌کنند.
۰۳ / ۰۴ / ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۰
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برچسب ها: محرم حسینی ، تاسوعای حسینی ، گیلان ، روز تاسوعا
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