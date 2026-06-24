باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سید اسماعیل حسینی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر گفت: سطح زیر کشت برنج در شهرستان بهشهر در سال زراعی جاری ۱۲ هزار و ۵۰۰ هکتار است که تاکنون عملیات نشاکاری در ۱۲ هزار و ۴۰۰ هکتار از این اراضی انجام شده است.

او افزود: عملیات نشاکاری در شالیزار‌های شهرستان با تلاش کشاورزان و نظارت کارشناسان جهاد کشاورزی به مراحل پایانی خود نزدیک شده و پیش‌بینی می‌شود با تکمیل نشاکاری در باقیمانده اراضی، تمامی سطوح زیر کشت در زمان مناسب به مرحله استقرار برسد.

حسینی گفت: کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان به صورت مستمر در کنار کشاورزان حضور دارند و با ارائه توصیه‌های فنی در زمینه مدیریت مزرعه، تغذیه گیاهی و کنترل آفات و بیماری‌ها تلاش می‌کنند شرایط مطلوبی برای رشد و تولید محصول فراهم شود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر در ادامه با اشاره به اهمیت کشت برنج در اقتصاد کشاورزی منطقه، افزود: برنج یکی از محصولات راهبردی در سبد غذایی خانوار و از مهم‌ترین محصولات زراعی شهرستان بهشهر است. انجام نشاکاری در بیش از ۱۲ هزار هکتار از اراضی نشان‌دهنده تلاش و همت کشاورزان منطقه در حفظ و تداوم تولید این محصول اساسی است.

او گفت: مدیریت صحیح مراحل کاشت تا برداشت می‌تواند نقش مهمی در افزایش عملکرد، بهبود کیفیت محصول و تقویت معیشت بهره‌برداران داشته باشد و جهاد کشاورزی نیز با ارائه خدمات فنی و حمایتی در کنار کشاورزان برای تحقق این هدف تلاش می‌کند.