مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: براساس آمار مرغداران روزانه ۷۰۰ میلیارد تومان در فروش متحمل زیان هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب اسداله نژاد مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور گفت: در حال حاضر مرغداران به ازای فروش هر کیلو مرغ ۸۰ هزار تومان متضرر هستند که براین اساس زیان روزانه مرغداران ۷۰۰ میلیارد و تومان می رسد.

به گفته وی، این حجم زیان مرغداران ناشی از بی برنامگی تولید است که با استمرار این روند صنعت ادامه تحمل زیان ندارد، از این رو خواستار جمع آوری مرغ مازاد و صدور مجوز صادرات را داریم.

اسداله نژاد ادامه داد: قیمت کنونی هر کیلو مرغ زنده ۱۹۰ تا ۲۰۰ هزار تومان است که براین اساس هر کیلو مرغ با احتساب جوجه ۸۰ هزار تومانی، ۸۰ هزار تومان کمتر از نرخ تمام شده عرضه می شود.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی درباره آخرین وضعیت خرید حمایتی مرغ بیان کرد: دستورالعمل خرید حمایتی ابلاغ شده، اما به طور کامل اجرا نشده است، همچنین برای صادرات خواستار صدور مجوز هستیم.

به گفته وی، براساس آمار ماهانه نیاز به ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه ریزی داریم، اما برنامه ریزی برای صادرات ۱۳۷ تا ۱۴۰ میلیون قطعه است که میزان مازاد تولید باید خرید حمایتی و صادر شود.

اسداله نژاد جوجه ریزی خرداد را حدود ۱۳۸ میلیون قطعه اعلام کرد و افزود: برای تیر پیش بینی می شود که میزان جوجه ریزی به همین حدود برسد.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: در مرحله نخست مجوز صادرات حداقل ۱۵ هزار تن مرغ باید صادر شود. گفتنی است با توجه به روزهای نخست ماه و ایام محرم، مرغداران با زیان ۸۰ هزار تومانی در فروش هر کیلو مرغ روبرو هستند که استمرار این روند منجر به خروج مرغداران از چرخه تولید می شود، بنابراین تمهیدات آنی برای جمع آوری مرغ مازاد و منطقی کردن قیمت صورت بگیرد.

اسداله نژاد نیاز روزانه مرغ بازار را ۷ هزار تن معادل ماهانه ۲۰۵ تا ۲۱۰ هزار تن اعلام کرد.

برچسب ها: تولید مرغ ، بازار مرغ ، قیمت مرغ
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