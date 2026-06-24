رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: در ماه‌های اخیر، به دلیل نااطمینانی‌ها و ضرورت صیانت از ثبات بازار ارز، بانک مرکزی ناگزیر بود با احتیاط بیشتری در تخصیص و تأمین ارز عمل کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به معافیت اخیر و رفع محدودیت‌های صادرات نفتی ایران گفت: در ماه‌های اخیر، به دلیل نااطمینانی‌ها و ضرورت صیانت از ثبات بازار ارز، بانک مرکزی ناگزیر بود با احتیاط بیشتری در تخصیص و تأمین ارز عمل کند و بخشی از منابع ارزی کشور نیز برای تقویت ذخایر اختصاص یافت.

همتی افزود: اکنون با رفع محدودیت صادرات نفتی در چارچوب معافیت اخیر و بهبود امکان دسترسی به منابع ارزی، دست بانک مرکزی برای افزایش معنادار تخصیص و تأمین ارز بازتر شده است. بر همین اساس، بانک مرکزی بخشی از ذخایر ارزی تقویت‌شده در ماه‌های اخیر را روانه چرخه تأمین ارز خواهد کرد و از روز شنبه آینده تغییر محسوسی در تخصیص و تامین ارز صنعت، ایجاد و در اولین مرحله دو میلیارد دلار تامین ارز خواهد شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: افزایش تخصیص و تأمین ارز، به‌ویژه برای کالاهای اساسی، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و نیازهای تولید، می‌تواند فشار ناشی از محدودیت واردات بر قیمت‌ها را کاهش دهد و به کنترل تورم کمک کند. 

وی افزود: سیاست بانک مرکزی در دوره جدید، استفاده فعال از گشایش‌های ارزی اخیر برای تأمین نیازهای واقعی اقتصاد، پشتیبانی از تولید و حفظ ثبات بازار ارز است.

منبع: بانک مرکزی

برچسب ها: بانک مرکزی ، تامین ارز ، عبدالناصر همتی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
احمد مهرآبادی
۱۷:۴۶ ۰۳ تير ۱۴۰۵
سلام آقای همتی امیدوارم مذاکره و تفاهم با آمریکا وضعیت پول ملی رو بهبود ببخشه و در معیشت مردم‌ تاثیر مثبت داشته باشه موفق باشید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۰ ۰۳ تير ۱۴۰۵
ارزتون از جیب ما تامین میشه اگه ارز دارید چرا قیمت نون ۱۰۰ درصد گرون شده روی پیشونی ما چی نوشته شده؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۸ ۰۳ تير ۱۴۰۵
رئیس بانکی که دلار ۸ هزار تومان را ۳۰ تحویل داد، توقع دارید که دوباره گند نزنه؟؟؟
دولت امتحان پس داده‌ها...
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۳ ۰۳ تير ۱۴۰۵
دهها ملیون خودرو وارد کشور کنید ببینید چقدر خانواده خوشحال میشوند و بازار و گرانی کنترل میشود
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
محمدهادی
۱۷:۱۱ ۰۳ تير ۱۴۰۵
هر موقع رئیس بانک مرکزی گفت ارز میاد پایین رفت بالا
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
لیبرالیسم،تجاوز ب مفهوم کلمات
۱۷:۰۲ ۰۳ تير ۱۴۰۵
چقدر بدم میاد ازین مرد
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۷:۰۱ ۰۳ تير ۱۴۰۵
وقتی می بینمش یاد بدبختیام می افتم
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۵ ۰۳ تير ۱۴۰۵
وباز هم مقاومت به داد مردم ایران رسید... و عده‌ای همچنان در خواب مذاکره
۰
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Iran (Islamic Republic of)
مقدن
۱۶:۴۶ ۰۳ تير ۱۴۰۵
با سلام امیدواریم تخصیص ارز در راستا ارزش ریال و جلوگیری از تورم افسار گسیخته و قدرت خرید اقشار شود و گرانی دارو و کالا و .... که روز بروز است انجام شود .
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۴ ۰۳ تير ۱۴۰۵
مگه ارز تک‌نرخی نیست؟ پس این ارز واردات چه صیقه‌ای است؟
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۳ ۰۳ تير ۱۴۰۵
دله دزدا به پیش.....
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۲ ۰۳ تير ۱۴۰۵
اول دلارها را بگیر از آمریکا سپس در ذخایر ارزی را بگشا.
۱
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۶ ۰۳ تير ۱۴۰۵
دوباره رانت خواری آقایان و آقازاده ها شروع شد
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۹ ۰۳ تير ۱۴۰۵
شما برو غلات درجه یکتو از امریکایی‌ها بخر
یه وقت بهت برنخوره
۰
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۸ ۰۳ تير ۱۴۰۵
خجالت بکشید طوری رفتار میکنسد انگار قرار نیست بمیرید
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۱۱
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۱۲
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