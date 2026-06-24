دارالعباده یزد که از دیرباز به حسینیه ایران شهرت دارد، همزمان با تاسوعای حسینی غرق در عزای علمدار کربلا حضرت عباس (ع) است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از صبح امروز و همزمان با تاسوعای حسینی در نقاط مختلف استان یزد آغاز شده و همچنان ادامه دارد.  

در این مراسم مردم یزد با حضور در حسینیه‌ها و تکایا‌ها به عزاداری در سوگ حضرت امام حسین (ع)، علمدار آن حضرت حضرت عباس (ع) و دیگر شهدای کربلا پرداختند.

یکی از ویژگی‌های عزاداری‌های یزد، حضور هیئت‌های عزاداری در حسینیه‌ها و تکایای مختلف است به این ترتیب که هر هیئت در زمان و نوبت خاصی وارد حسینیه‌ها شده به مداحی و عزاداری پرداخته و بعد از زمان مشخصی، نوبت به هیئت بعدی می‌رسد.

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در یزد رسم بر این است عزاداری هر هیئت که تمام شد، میزبان جلسه یک شال ترمه بر دوش مداح هیئت عزاداری کننده می‌اندازند و با احترام ویژه عزاداران مهمان را بدرقه می‌کنند.

به طور معمول تمام هیئت‌های عزاداری در محل‌های شاخص از جمله امامزاده جعفر (ع)، مسجد روضه محمدیه (حظیره) و دیگر نقاط شاخص استان حضور پیدا کرده و به عزاداری می‌پردازند.

برچسب ها: تاسوعای حسینی ، یزد حسینیه ایران ، هیت عزاداری ، علمدار کربلا
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