دارالعباده یزد که از دیرباز به حسینیه ایران شهرت دارد، همزمان با تاسوعای حسینی غرق در عزای علمدار کربلا حضرت عباس (ع) است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از صبح امروز و همزمان با تاسوعای حسینی در نقاط مختلف استان یزد آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
در این مراسم مردم یزد با حضور در حسینیهها و تکایاها به عزاداری در سوگ حضرت امام حسین (ع)، علمدار آن حضرت حضرت عباس (ع) و دیگر شهدای کربلا پرداختند.
یکی از ویژگیهای عزاداریهای یزد، حضور هیئتهای عزاداری در حسینیهها و تکایای مختلف است به این ترتیب که هر هیئت در زمان و نوبت خاصی وارد حسینیهها شده به مداحی و عزاداری پرداخته و بعد از زمان مشخصی، نوبت به هیئت بعدی میرسد.
در یزد رسم بر این است عزاداری هر هیئت که تمام شد، میزبان جلسه یک شال ترمه بر دوش مداح هیئت عزاداری کننده میاندازند و با احترام ویژه عزاداران مهمان را بدرقه میکنند.
به طور معمول تمام هیئتهای عزاداری در محلهای شاخص از جمله امامزاده جعفر (ع)، مسجد روضه محمدیه (حظیره) و دیگر نقاط شاخص استان حضور پیدا کرده و به عزاداری میپردازند.