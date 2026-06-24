شهر بانوی کرامت در سالروز جانسوز تاسوعای حسینی شاهد جلوه‌ های بی‌ بدیلی از عشق و ارادت به ساحت علمدار رشید دشت کربلا حضرت ابوالفضل العباس(ع) است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -در نهمین روز از ماه محرم، بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه(سلاماللهعلیها) میزبان عزادارانی بود که با دستههای سینهزن و چشمانی اشکآلود، به سوگ حضرت ابوالفضلالعباس(ع)، علمدار دشت کربلا، نشسته بودند. صحنها و شبستانهای حرم مطهر، یکپارچه عزا و ماتم شد و فریاد «یا عباس(ع)» در فضای ملکوتی بارگاه کریمه اهلبیت(ع) طنینانداز شد.
در روز تاسوعای حسینی، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) صحنهای از عشق و ارادت بینظیر بود. از ساعات ابتدایی روز، خیابانهای منتهی به حرم مطهر مملو از جمعیت عزاداری شد که با پای پیاده، سینه زنان و پرچمهای مشکی برافراشته، خود را به بارگاه ملکوتی بانوی کرامت میرساندند تا در سوگ حضرت ابوالفضلالعباس(ع)، سقای دشت کربلا، عزاداری کنند.
دستههای عزاداری از نقاط مختلف شهر، با نظم و انسجام خاصی وارد صحنهای حرم مطهر میشدند. هر دسته با پرچمهای سیاه و کتیبههایی مزین به نام مبارک ابوالفضلالعباس(ع)، فضایی آکنده از حزن و اندوه را رقم میزدند. عزاداران با سینهزنی و نوحهخوانی، یاد و خاطره علمدار کربلا و ایثار و ازخودگذشتگی ایشان را زنده نگه میداشتند.
تاسوعای حسینی، روزی است که یادآور وفاداری بینظیر حضرت ابوالفضلالعباس(ع) به امام حسین(ع) و ایثار و ازخودگذشتگی ایشان در راه دفاع از حریم اهلبیت(ع) است. عزاداران حسینی با حضور در این مراسم، بار دیگر با آرمانهای سیدالشهدا(ع) و علمدار کربلا تجدید میثاق کردند و بر ادامه راه آنان در مسیر مقاومت و ایستادگی تأکید کردند.چ
عکس:محسن کرمعلی