۲ شرور سابقه‌دار شهرستان تالش پس از درگیری مسلحانه و حمله به مأموران انتظامی، با اقدام قاطع پلیس دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: مأموران انتظامی تالش پس از دریافت گزارشی مبنی بر قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت ۲ فرد شرور و سابقه دار برای شهروندان در محل حادثه حاضر شدند.

یکی از ۲ شرور سابقه دار به محض مشاهده مأموران پلیس که قصد حضور در محل درگیری و بررسی موضوع را داشتند، با استفاده از سلاح گرم به سوی آنها شلیک کرد و همدست دیگرش هم با چاقو به سمت نیرو‌های پلیس حمله‌ور شد.

مأموران پلیس برای حفظ امنیت مردم و دستگیری اوباش مسلح اقدام به تیراندازی متقابل کردند که منجر به مجروح شدن هر ۲ متهم از ناحیه پا و زمین‌گیر شدن و دستگیری آ‌نها شد.

خوشبختانه در این عملیات به مردم و نیرو‌های پلیس آسیب وارد نشد. سلاح گرم به کار رفته توسط متهمان ضبط شد و اوباش مجروح برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند.

دستگیری ۲ شرور مسلح در تالش

برچسب ها: دستگیری شرور مسلح ، پلیس گیلان
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