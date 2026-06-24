باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در بحبوحه بحثهای داخلی جاری در مورد تاثیر جنگ در «خاورمیانه» بر اقتصاد آمریکا، دستور تحقیق در مورد شرکتهای بزرگ نفتی را به دلیل عدم انعکاس کاهش قیمت نفت در قیمت بنزین در پمپ بنزینها صادر کرد.
ترامپ در پستی در پلتفرم اجتماعی تروث سوشال گفت که شرکتهای نفتی «قیمتهای خود را در پمپ بنزینها مطابق با کاهش شدید قیمت نفت کاهش نمیدهند» و افزود که مصرفکنندگان با وجود کاهش هزینه خرید نفت خام، مورد سوءاستفاده قرار میگیرند.
ترامپ با انتقاد خشمگین آمریکاییهایی مواجه است که او را به صرف میلیاردها دلار از پول مالیاتدهندگان آمریکایی برای جنگ علیه ایران متهم میکنند، آن هم در بحبوحه افزایش شدید قیمت نفت و تورم شدید در آمریکا.
با وجود کاهش قیمت نفت از زمان اعلام یادداشت تفاهم بین واشنگتن و تهران، قیمت بنزین همچنان بالاتر از سطح قبل از جنگ است و بر اساس دادههای انجمن اتومبیل آمریکا، میانگین قیمت یک گالن بنزین معمولی (۳.۸ لیتر) روز سهشنبه به حدود ۳.۹۳ دلار رسید.
در حالی که ترامپ ادعا میکند قیمت سوخت کاهش قابل توجهی خواهد داشت، اقتصاددانان این تخمینها را زیر سوال میبرند و پیشبینی میکنند که چندین ماه طول خواهد کشید تا بازارها بهبود یابند و قیمتها به سطح قبل از جنگ بازگردند.
جنگ آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران و متعاقبا بسته شدن تنگه هرمز، بازارهای جهانی انرژی را مختل کرد، زیرا این تنگه یکی از مهمترین مسیرهای صادرات نفت و گاز جهان است. این امر مستقیما در افزایش شدید قیمت نفت خام منعکس شد و منجر به افزایش قیمت سوخت و هزینههای حمل و نقل و کشتیرانی در داخل آمریکا شد.
قیمت بالای بنزین و فشارهای تورمی، به ویژه با نزدیک شدن به انتخابات کنگره در ماه نوامبر، انتقادات داخلی را علیه دولت ترامپ برانگیخته است. با وجود کاهش قیمت نفت پس از توافق اولیه بین واشنگتن و تهران و سازماندهی مجدد ترافیک کشتیرانی در تنگه هرمز، قیمت سوخت در آمریکا همچنان بالاتر از سطح قبل از جنگ است.
منبع: المیادین