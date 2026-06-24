باشگاه پرسپولیس پروژه جذب بازیکنان مدنظرش را تا انتخاب سرمربی تیم متوقف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - باشگاه پرسپولیس که قبل از شروع فصل نقل و انتقالات فعالیت خود را برای جذب بازیکنان مدنظر سرمربی تیم شروع کرده است و به توافقات خوبی هم با بازیکنانی همانند مهدی تیکدری و کسری طاهری دست یافته بود، اما به یک باره سرخپوشان روند مذاکرات با بازیکنان مدنظر را متوقف کردند تا در ابتدا تکلیف سرمربی تیم خود را مشخص کنند تا با نظر او به خرید بازیکنان برای فصل بعد بپردازند.

بر همین اساس، به نظر می‌رسد فعالیت نقل‌وانتقالاتی پرسپولیس تا زمان تعیین تکلیف کادر فنی با سرعت کمتری دنبال شود و پس از انتخاب نهایی سرمربی، مذاکرات با بازیکنان مدنظر دوباره وارد مرحله جدی‌تری خواهد شد.

مسئولان باشگاه پرسپولیس در روزهای اخیر با دراگان اسکوچیچ سرمربی سابق تیم تراکتور مذاکراتی انجام دادند که این مذاکرات مثبت ارزیابی می‌شود اما هنوز به عقد قرارداد منجر نشده است.