پیام فرمانده هوا فضای سپاه پاسداران به خانواده ماکان نصیری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیام و لوح سپاس سردار مجید موسوی فرمانده هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به دست خانواده جاوید الاثر ماکان نصیری، از شهدا و قربانیان جنایت آمریکایی صهیونیستی در حمله به دبستان شجره طیبه میناب رسید.

در متن پیام ضمن اشاره به بیاناتی از رهبر شهید انقلاب حضرت امام سیدعلی حسینی خامنه‌ای که فرموده بودند: «امروز شما خانواده شهدا با دل سرشار از ایمان و خشنودی از شهادت فرزندانتان ثابت کرده‌اید که در جامعه ما شهادت، خسارت نیست...»، آمده است:

بسم رب الشهدا

خانواده گرامی شهید والا مقام ماکان نصیری

شهادت یگانه واژه‌ی مقدسی است که مکتب عاشورائی امام حسین (ع) به نهضت و انقلاب اسلامی ایران هدیه نموده، شهیدان گرانقدر این مرز و بوم مفتخر به دریافت این هدیه و درجه گرانبها گردیدند. در واقع شما خانواده محترم شهدا بودید که امر الهی را مبنی بر جهاد فی سبیل الله و ایستادگی در مقابل ظلم و جور ظالمان به اموال و انفس، لبیک گفتید و بستر لازم را در جامعه اسلامی برای قهرمان‌پروری و شهادت مهیا نمودید. بسی مایه فضیلت است که یاد شهدا را زنده بداریم تا چراغ راه تبار عاشقان و نویدبخش بشارتی نو باشد. صبر و بصیرت شما خانواده بزرگوار، بهترین الگوی اخلاق و معنویت اسلامی و اقشار مختلف جامعه و حاکمیت این روح الهی در سطح جامعه است که شایسته تقدیر و سپاس است.

سرتیپ پاسدار سید مجید موسوی

فرمانده نیروی هوافضای سپاه

برچسب ها: سردار موسوی ، میناب ، جنگ تحمیلی سوم
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۵ ۰۳ تير ۱۴۰۵
لعنت بر امریکا و اسرائیل کودک کش و وطن فروشان.
۲
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۵ ۰۳ تير ۱۴۰۵
سید مجید دمت گرم
۳
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۴ ۰۳ تير ۱۴۰۵
جانم فدات سیدی
۳
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۱ ۰۳ تير ۱۴۰۵
روحت شاد فرزند پاک ایران زمین.
۲
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۵ ۰۳ تير ۱۴۰۵
خانواده معظم و معزز شهدای گرانقدر و یزرگوار چشم و چراغ این ملت اند.
خون پاک و مقدس شهدای عزیزمان ادامه خون اباعبدالله (ع) و شهدای کربلاست.
اسلام زنده نمی‌ماند مگر با ارزش خون پاک شهدا ...
آگر به قله رسیده ایم با ریختن این خون های پاک بوده است.
اين خون ها جامعه بشریت را تطهیر می‌کند.
شهدا افتخار جهان بشریت اند .
انشاالله که ما را در دنیا و آخرت شفاعت کنند.
آمین
۲
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۵ ۰۳ تير ۱۴۰۵
تشکر از سردار عزیز، پیشنهاد می کنم یکی از موشکهای که بتواند تخریب فوق العاده بر دشمن بگذارد را بنام ماکان نام گذاری کنید تا یاد ماکان با اببهت برای دشمن رعب اور وحشت ناک باشد و در مکالمه هایشان از ماکان یاد بشود
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۹
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