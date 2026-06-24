باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - موج گرمای بی‌سابقه‌ای سراسر انگلیس را فرا گرفته و هشدار‌های مربوط به گرمای شدید در بیشتر نقاط کشور به اجرا گذاشته شده است که مقامات را بر آن داشته تا مدارس را تعطیل کنند و به شهروندان نسبت به سفر هشدار دهند.

این موج گرما نتیجه یک گنبد گرمای مداوم بر فراز اروپای غربی است که باعث ایجاد شرایط آب و هوایی شدید در سراسر قاره می‌شود. انتظار می‌رود دما در اوج موج گرما به بالاترین حد خود یعنی ۴۰.۳ درجه سانتیگراد که در ژوئیه ۲۰۲۲ در انگلیس ثبت شده است، نزدیک شود و همچنین پیش‌بینی می‌شود که از رکورد ۳۵.۶ درجه سانتیگراد ثبت شده در همپشایر در ماه ژوئن در سال ۱۹۷۶ نیز فراتر رود.

بیش از ۸۵۰ مدرسه در انگلیس و ولز به والدین اطلاع داده‌اند که یا به‌طور کامل تعطیل خواهند شد یا روز مدرسه را زودتر به پایان خواهند رساند، در حالی که برخی از مدارس به دانش‌آموزان اجازه داده‌اند تا به جای لباس فرم رسمی مدرسه، لباس‌های ورزشی بپوشند تا از گرما بکاهند.

صبح چهارشنبه، آوانتی وست کوست در صدر فهرست قطار‌های آسیب‌دیده قرار گرفت، به طوری که از هر پنج قطار آن، چهار قطار لغو شد یا بیش از ۳۰ دقیقه تأخیر داشت.

ارتش انگلیس همچنین عملیات تشریفاتی خود، از جمله مراسم تعویض گارد در کاخ باکینگهام در لندن و قلعه ویندزور را «برای حفظ ایمنی سربازان» از گرمای شدید لغو کرد.

شرکت راه‌آهن گریت وسترن از مسافران خواست که فقط در مواقع ضروری در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه از خدمات آن استفاده کنند و خاطرنشان کرد که محدودیت‌های سرعت منجر به کاهش خدمات و طولانی‌تر شدن زمان سفر خواهد شد. شرکت راه‌آهن گریت وسترن همچنین به مسافران اکیدا توصیه کرد که در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه از سفر خودداری کنند.

در یک تحول قابل توجه، اپراتور شبکه برق انگلیس هشدار داد که به دلیل افزایش فشار بر سیستم ناشی از گرمای شدید، ممکن است منابع برق عصر چهارشنبه تحت فشار قرار گیرند.

منبع: آر تی