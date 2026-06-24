مدیر عامل پشتیبانی امور دام گفت: خرید حمایتی مرغ مازاد از مرغداران با نرخ ۳۶۹ هزار تومان تا رسیدن بازار به تعادل ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پرویز جعفری مدیر عامل پشتیبانی امور دام گفت: همه ساله در ایام محرم سهمیه ای در اختیار استان ها به جهت نذورات قرار می گیرد و امسال همانند سنوات قبل بصورت برش استانی در اختیار هیئت ها قرار می گیرد.

به گفته وی، چند روزی است که خرید حمایتی مرغ مازاد از مرغداران با نرخ ۳۶۹ هزار تومان درب سردخانه شرکت خریداری می کنیم و تازمانیکه بازار متعادل شود، این روند ادامه دارد.

جعفری ادامه داد: خرید حمایتی مرغ مازاد از مرغداران در راستای حمایت از تولیدکننده و صادرکننده است چراکه با استمرار زیان مرغداران و کاهش جوجه ریزی در ماه های آتی، قیمت مرغ افزایش می یاید که براین اساس تعادل بازار برهم می خورد.

مدیر عامل پشتیبانی امور دام با بیان اینکه محدودیتی در حجم خرید مرغ مازاد مرغداران نداریم، افزود: در خصوص خرید حمایتی تخم مرغ از مرغداران برنامه ای به ما ابلاغ نشده است.