باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صمت با بیان اینکه شرایط کلی بازار مطلوب است، اظهار کرد: مردم نیز در ارزیابی وضعیت بازار، مشکل خاصی را مطرح نمی‌کنند و به طور کلی رضایت نسبی از شرایط موجود وجود دارد.

وی با اشاره به تفاوت میان «گرانی» و «گران‌فروشی» افزود: زمانی که مؤلفه‌های تولید یا واردات با افزایش هزینه مواجه می‌شود، طبیعی است که قیمت‌ها نیز تغییر کند که این موضوع را گرانی می‌نامیم، اما افزایش قیمت خارج از چارچوب‌های قانونی و تبدیل شدن آن به گران‌فروشی قابل قبول نیست.

قائم‌مقام وزیر صمت تأکید کرد: با اطمینان می‌گویم که تا امروز در هیچ کالایی گران‌فروشی به این معنا نداشتیم و دستگاه‌های نظارتی موضوع را دنبال می‌کنند.

مفتح درباره بازار برنج نیز گفت: در مورد برنج داخلی، سیاست‌های حمایتی دولت وجود دارد و موضوع افزایش قیمت آن با سازوکارهای حمایتی بررسی می‌شود. در بخش برنج خارجی نیز شاهد ثبات قیمت در بازار هستیم و نوسان قابل توجهی مشاهده نمی‌شود.