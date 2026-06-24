قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با تلاش مدیران و به‌ویژه فعالیت شبانه‌روزی اصناف، هیچ کمبودی در بازار ایجاد نشد و قیمت‌ها نیز روندی ثابت و معقول داشته است.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صمت با بیان اینکه شرایط کلی بازار مطلوب است، اظهار کرد: مردم نیز در ارزیابی وضعیت بازار، مشکل خاصی را مطرح نمی‌کنند و به طور کلی رضایت نسبی از شرایط موجود وجود دارد.

وی با اشاره به تفاوت میان «گرانی» و «گران‌فروشی» افزود: زمانی که مؤلفه‌های تولید یا واردات با افزایش هزینه مواجه می‌شود، طبیعی است که قیمت‌ها نیز تغییر کند که این موضوع را گرانی می‌نامیم، اما افزایش قیمت خارج از چارچوب‌های قانونی و تبدیل شدن آن به گران‌فروشی قابل قبول نیست.

قائم‌مقام وزیر صمت تأکید کرد: با اطمینان می‌گویم که تا امروز در هیچ کالایی گران‌فروشی به این معنا نداشتیم و دستگاه‌های نظارتی موضوع را دنبال می‌کنند.

مفتح درباره بازار برنج نیز گفت: در مورد برنج داخلی، سیاست‌های حمایتی دولت وجود دارد و موضوع افزایش قیمت آن با سازوکارهای حمایتی بررسی می‌شود. در بخش برنج خارجی نیز شاهد ثبات قیمت در بازار هستیم و نوسان قابل توجهی مشاهده نمی‌شود.

 

برچسب ها: تجارت ، گران فروشی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۱
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۵ ۰۳ تير ۱۴۰۵
باشه
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۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۰ ۰۳ تير ۱۴۰۵
قیمت برنج خارجی به ثبات رسیده!!!!۱۰ کیلو ۲۲۰۰ بوده الان ۳۲۰۰!!یک میلیون اومده روش طی یک ماه و همچنان هم میره بالا!!ثبات قیمت رو یکی برا مسئولین اقتصادی ما ترجمه کند و توضیح بده.
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۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۹ ۰۳ تير ۱۴۰۵
چرا برای تورم و گرانی کاری نمیکنید چرا کالا وارد نمیکنید چرا مردم را در عذاب نگه داشتید آه مردم قریبان گیره
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۵ ۰۳ تير ۱۴۰۵
گفتید توافق کردیم به پول های بلوکه شده ایران از آمریکا کالا وارد میکنیم و گرانی ها هم کم میشه چی شد پس
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۵
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Iran (Islamic Republic of)
آرش حسینی
۱۷:۱۶ ۰۳ تير ۱۴۰۵
باسلام واحترام
بخدا قسم تو اصلا نه توو بازاری و نه خبر داری که چه بلایی سر مردم آوردین!!!
قیمت خامه عسلی رامک رو فقط در طی این دوماه نگاه کن و بعد اراجیف بگو
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۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۷ ۰۳ تير ۱۴۰۵
لعنت بر آدم دروغگو
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۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
بی نام و نشان
۱۷:۰۴ ۰۳ تير ۱۴۰۵
قیمت اجناس و کالاها آنقدر بالا هست که نیازی به گران‌فروشی بازاری‌ها و اصناف نباشد آقای معاون وزیر صمت هر چیزی حد و اندازه‌ای دارد. متاسفانه اختیار مملکت در دستان شما است قشر ضعیف کاره ای نیست
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۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۳ ۰۳ تير ۱۴۰۵
واقعا؟؟؟؟ ما روزانه گرونفروشی می‌بینیم همتی تو در خواب ناز هستی
۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۲ ۰۳ تير ۱۴۰۵
چرا برنج ایرانی برای مردم ایران باید اینقدر گرون باشه .
.
و کسی که میخواد برنج خارجی وارد کنه کیسه ۱۰ کیلوی به مردم بفروشه ۵۰۰ تومن خود شما نمیزارید .. دولت تهدید میکنه

چون رانت و دلال پشتش هست . وسلام
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۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۸ ۰۳ تير ۱۴۰۵
لطفابیاشهرستان شادگان وقیمتهای نجومی ببین انگارازبازارهیچ اطلاعی نداری هرکسی به هرقیمتی که دوست داردمیفروشد
۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۸ ۰۳ تير ۱۴۰۵
دقیقا دوست دارم بدونم مصداق شما از گرانفروشی چیه؟؟؟؟؟
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۷ ۰۳ تير ۱۴۰۵
این قیمتها گرانفروشی نیست، پس چیه؟
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۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۴ ۰۳ تير ۱۴۰۵
خدا خودش میدونه برنجی از 600 رفته 2/800 خود گران فروشی هستش روغنی از 70 تومن رفته 350 خود گران فروشی هستش راس میگه گران فروشی نمیشه چون گران فروشی رو خود شرکتای وابسته به آقایان انجام داده
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۷
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Iran (Islamic Republic of)
هموطن
۱۶:۵۳ ۰۳ تير ۱۴۰۵
چرا چرت می‌گویید روغن ۵کیلویی از ۱۵۰۰۰۰۰به ۱۷۰۰۰۰۰و به ۲۵۰۰۰۰۰۰ رسد و بقیه کالا هم همچنین تازه فراوانی کالا دلیلش گرانی و نداشتن توان خرید مردم است
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۶:۴۵ ۰۳ تير ۱۴۰۵
سلام لطفا واردات کالای اساسی را اسان کنید کالای کافی وارد شود تا شاید قیمت ها پایین بیاید
۱
۱۴
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۱۲
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