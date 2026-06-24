\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u062d\u0645\u062f\u0628\u0627\u0642\u0631 \u0642\u0627\u0644\u06cc\u0628\u0627\u0641 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u062f\u0631 \u0633\u0641\u0631 \u0628\u0647 \u0628\u0627\u06a9\u0648 \u062c\u0647\u062a \u0634\u0631\u06a9\u062a \u062f\u0631 \u0628\u06cc\u0633\u062a\u0645\u06cc\u0646 \u0627\u062c\u0644\u0627\u0633 \u0627\u062a\u062d\u0627\u062f\u06cc\u0647 \u0645\u062c\u0627\u0644\u0633 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0639\u0636\u0648 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0647\u0645\u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc\u060c \u0628\u0627 \u0627\u0644\u0647\u0627\u0645 \u0639\u0644\u06cc \u0627\u0641 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u06a9\u0631\u062f.