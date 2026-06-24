رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس ‌ جمهور آذربایجان با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در سفر به باکو جهت شرکت در بیستمین اجلاس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، با الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان دیدار کرد.

برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، الهام علی اف
خبرهای مرتبط
تاریک و روشن مذاکرات ژنو
دیپلماسی بدون عکس یادگاری
قالیباف: به سوئیس نمی‌رفتیم، خون بیشتری از مسلمانان لبنان ریخته می‌شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۲ ۰۳ تير ۱۴۰۵
الهام یک صهیونیست بالفطره است
۰
۱
پاسخ دادن
پیام سردار موسوی به خانواده ماکان نصیری رسید
غریب آبادی: برنامه‌ای برای دسترسی به تاسیسات مورد حمله قرار گرفته و مواد هسته‌ای نداریم
قالیباف: یادداشت تفاهم‌اسلام آباد تبدیل به اعلامیه شکست آمریکا شد/ آینده منطقه در تعامل است
قالیباف: اجلاس باکو فرصتی برای تبیین تحولات پس از جنگ رمضان است
عارف: مردم اصلی‌ترین میزبانان بدرقه آقای شهید ایران هستند
کمیسیون ماده ۱۰ با تاسیس تشکیل ۲ حزب موافقت کرد
پزشکیان: تلاش پاکستان برای گسترش صلح ریشه در فرهنگ غنی این کشور دارد
دیدار قالیباف و الهام علی‌اف
قالیباف به باکو رفت
هیمنه و قدرت پوشالی آمریکایی‌ها در جنگ تحمیلی فرو ریخت
آخرین اخبار
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و عربستان سعودی
قالیباف: وحدت بین کشورهای اسلامی ضروری و اجتناب ناپذیر است
هیمنه و قدرت پوشالی آمریکایی‌ها در جنگ تحمیلی فرو ریخت
پزشکیان: تلاش پاکستان برای گسترش صلح ریشه در فرهنگ غنی این کشور دارد
قالیباف وارد تهران شد
قالیباف باکو را به مقصد تهران ترک کرد
دیدار قالیباف و الهام علی‌اف
پیام سردار موسوی به خانواده ماکان نصیری رسید
غریب آبادی: برنامه‌ای برای دسترسی به تاسیسات مورد حمله قرار گرفته و مواد هسته‌ای نداریم
حماس حمایت بی‌وقفه ایران از ملت فلسطین را ستود
قالیباف: یادداشت تفاهم‌اسلام آباد تبدیل به اعلامیه شکست آمریکا شد/ آینده منطقه در تعامل است
کمیسیون ماده ۱۰ با تاسیس تشکیل ۲ حزب موافقت کرد
عارف: مردم اصلی‌ترین میزبانان بدرقه آقای شهید ایران هستند
قالیباف: اجلاس باکو فرصتی برای تبیین تحولات پس از جنگ رمضان است
قالیباف به باکو رفت
روایت روح‌الامینی از دیدار با رهبر انقلاب پس از درگذشت فرزندش در کهریزک/ باید در شیوه‌ حکمرانی تجدیدنظر کنیم
اطلاعیه فرماندهی سایبری کشور درباره اختلال بانکی
رئیس‌جمهور اسلام‌آباد را ترک کرد
پزشکیان: برای معماری جدید امنیتی در منطقه دست دوستی به سوی کشور‌های اسلامی دراز می‌کنیم
پزشکیان: هیچ مذاکره‌ای درباره موشک‌های بالستیک صورت نگرفته و نخواهد گرفت