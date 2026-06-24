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وقتی آمریکا برای ساخت ناو به آسیا پناه می‌برد + فیلم

بحران در صنعت کشتی‌سازی آمریکا و شتاب خیره‌کننده چین در توسعه ناوگان دریایی، واشنگتن را به سمت همکاری با ژاپن و کره‌جنوبی سوق داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایالات متحده که سال‌ها بزرگ‌ترین قدرت دریایی جهان محسوب می‌شد، اکنون برای جبران عقب‌ماندگی در ساخت شناور‌های نظامی به ظرفیت کشتی‌سازی متحدان آسیایی خود چشم دوخته است. کمبود نیروی کار، تأخیر‌های چندساله در ساخت ناو‌ها و کاهش توان تولید داخلی، ناوگان آمریکا را از اهداف تعیین‌شده دور کرده است.

در مقابل، چین با سرعتی بی‌سابقه در حال گسترش قدرت دریایی خود است و تعداد شناور‌های جنگی‌اش از ناوگان آمریکا پیشی گرفته است. به همین دلیل، واشنگتن ژاپن و کره‌جنوبی را به‌عنوان سریع‌ترین گزینه برای پر کردن شکاف فزاینده دریایی با پکن در نظر گرفته است.

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