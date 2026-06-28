دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر خام گفت: در حال حاضر توزیع شکر در سامانه بازارگاه در حال انجام است به طوریکه کمبودی در عرضه وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مریم قوام معنوی دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر خام گفت: با ورود شکر و توزیع در میان کارخانجات، در شرایط تولید و بازار تاثیر بسزایی دارد.

به گفته وی، در حال حاضر توزیع شکر در سامانه بازارگاه در حال انجام است به طوریکه کمبودی در عرضه وجود ندارد.

قوام معنوی با اشاره به آخرین وضعیت واردات شکر بیان کرد: براساس آمار تا شهریور حداقل ۷۵۰ هزار تن تا یک میلیون تن شکر باید وارد شود.

دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر خام با بیان اینکه کمبودی در توزیع شکر وجود ندارد، تصریح کرد: علی رغم شرایط جنگی، توزیع شکر در سامانه بازارگاه موجود است که براین اساس نوسانی در قیمت نداریم.