مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت:حال حاضر در برخی محورهای استان‌های اردبیل، گیلان و مازندران شاهد بارش باران و در برخی محورهای استان مازندران پدیده مه‌گرفتگی هستیم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، با اشاره به آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر در برخی محورهای استان‌های اردبیل، گیلان و مازندران شاهد بارش باران و در برخی محورهای استان مازندران پدیده مه‌گرفتگی هستیم.

وی افزود: در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و محدوده مرزن‌آباد، ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا ادامه داد: در آزادراه تهران - شمال در مسیر جنوب به شمال حدفاصل تونل البرز تا انتهای آزادراه و همچنین در محور هراز در مسیر جنوب به شمال محدوده سه‌راهی چلاو، ترافیک سنگین وجود دارد.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور با اشاره به وضعیت سایر محورهای شمالی گفت: در محور فیروزکوه، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه قزوین - رشت و مسیر رفت و برگشت آزادراه تهران - شمال و محورهای چالوس و هراز در مسیر شمال به جنوب، تردد روان گزارش شده است.

وی خاطرنشان کرد: محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و رانندگان ضمن رعایت سرعت مطمئنه، پیش از سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک سنگین
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