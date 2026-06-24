باشگاه خبرنگاران جوان؛ ناهیده خدادادی -فرامرز شهسواری نماینده مردم هشترود و چاراویماق در خانه ملت با بیان راههای روستایی شهرستان چاراویماق از شاخص برخورداری راههای استان ۴۰ درصد کمتر از نرمال استانی است گفت: امسال ۱۸۰۰ تن قیر رایگان برای این شهرستانها در نظر گرفته شده و سال گذشته هم ۱۰۰ کیلومتر از راههای روستایی این شهرستانها آسفالت ریزی شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس از وضعیت بد راه روستای (ایستی سو) که راه گردشگری و راه ارتباطی ۵۰ روستا و معادن است انتقاد کرد و خواستار آسفالت ریزی این مسیر پرتردد را شد.
شهسواری خواستار آسفالت ریزی وحذف نقاط حادثه خیز جاده قره آغاج به هشترود و اتوبان پیامبر اعظم ص را شد.
عبدالحسین علی اکبری مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان هم گفت: سال گذشته ۲۲ پروژه با ۱۲۲ کیلومتر با هزینهای بالغ بر ۱۵۸ میلیارد تومان در در چاراویماق و ۲۲ پروژه راهداری با ۲۰۵ کیلومتر و با هزینهای بالغ بر ۳۳۰ میلیارد تومان در هشترود اجرا شده است.
علی اکبری از بهره برداری پل تخریب شده رودخانه بَیات واقع در اتوبان پیامبر اعظم ص که بر اثر بمباران رژیم صهیونیستی آمریکایی در جنگ رمضان تخریب شده بود تا ۲ ماه آینده خبر داد و گفت: ۲۰ شمع ابن پل مرمت ۹۵۰ متر مکعب تخریب و آواربرداری شده است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان معادن را باعث تخریب اکثر جادههای روستایی این ۲ شهرستان عنوان کرد و گفت: متاسفانه معادن به تعهدات خود در قبال تعمیر و احداث جاده تخریبی توسط خودشان پایبند نیستند.
قدرت ملکی فرماندار شهرستان چاراویماق هم گفت: شهرستان چاراویماق ۹۰۰ کیلومتر راه دارد که اکثر آنها تخریب شده و نیاز به آسفالتریزی میباشند و اکنون پس از گذشت ۳ ماه از سال تاکنون هیچ گونه پیمانکاری از بابت آسفالت ریزی و تعمیرات جادهای به این شهرستان نیامده است.
وی اولویت مشکل چاراویماق را جاده و آب شرب عنوان کرد. ملکی از کمبود ماشینآلات راهداری سنگین و نیمه سنگین در این شهرستان انتقاد کرد و خواستار تجهیز و اورهال ماشین آلات این اداره شد.
وی همچنین گفت: جاده میاندوآب قرهآغاج میانه هنوز افتتاح نشده و زیر بار ترافیکی نرفته، اما تردد در آن جریان دارد و اگر مشکلی پیش آید چه کسی جوابگو است
وی افزود: نبود راهداری و اورژانس مشکلات عدیدهای برای مسافران بوجود آورده است.