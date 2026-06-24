مدیرعامل نیروگاه از تولید خالص یک میلیون و ۹۸۳ هزار و ۳۲۷ مگاوات ساعت انرژی برق و افزایش ۱۱/۱۵ درصدی تولید نسبت به بهار سال گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - محسن حافظی گفت: در سه ماهه نخست امسال تولید خالص یک میلیون و  ۹۸۳ هزار و ۳۲۷ مگاوات ساعت  انرژی برق و افزایش ۱۱/۱۵ درصدی تولید نسبت به بهار سال گذشته محقق شد.

وی این میزان میزان این افزایش تولید را  ۲۲۸ هزار و ۸۳ مگاوات ساعت بیش از میزان تولید بهار ۱۴۰۴ عنوان و اظهار امیدواری کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته شده شاهد بهبود این روند طی ماه‌های پیش رو بویژه پیک برق تابستان باشیم.
 
مدیرعامل نیروگاه رامین با اشاره به اجرای طرح های متعدد تعمیراتی جهت رفع مشکلات فنی و محدودیت های تولید برق در زمستان و بهار ، اظهار داشت: این نیروگاه آمادگی حداکثری برای فصل تابستان و اوج مصرف برق در روزهای گرم را دارد.
 
حافظی ادامه داد: تولید پایدار انرژی برق برای مردم و صنایع مهم‌ترین رویکرد ما در این مجموعه است و ضمن تداوم ثبات تولید برق در ماه‌های گرم و طاقت فرسای سال، با انجام پروژه های تعمیراتی مختلف روی همه واحدها، آمادگی خود را به منظور تولید حداکثری برق ارتقاء داده ایم.
 
وی تصریح کرد: ساعت کارکرد واحدهای تولیدی نیروگاه در این مدت به ۹ هزار و ۴۶۱ ساعت رسیده است که بیانگر تداوم عملکرد پایدار و نقش مؤثر نیروگاه رامین در تأمین برق مورد نیاز شبکه سراسری است.
 
نیروگاه رامین اهواز با ۶ واحد تولیدی بزرگترین نیروگاه بخاری کشور است و نقش مهمی در پشتیبانی از شبکه برق کشور ایفا میکند.
برچسب ها: تولید برق ، نیروگاه رامین
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