باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل دفتر ترانزیت گمرک ایران، در نشست مسئولان گمرک و راهداری با معاون وزیر اقتصاد جمهوری ارمنستان در ایروان با اشاره به تعاملهای خوب طرفهای گمرکی ۲ کشور به مباحثی از جمله کریدور سبز برای افزایش حجم ترانزیت اشاره و برنامههای گمرک در خصوص کریدورهای ترانزیتی را تشریح کرد.
چنگیز خناری در این نشست به دیگر تسهیلات گمرکی با هدف افزایش حجم مبادلات تجاری و سرعت تشریفات تجاری از جمله تسهیلات ویژه برای فعالان مجاز اقتصادی و تبادل اطلاعات گمرکی بین گمرکات ۲ طرف اشاره کرد.
همچنین رضا اکبری معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای هدف از این نشست را تسهیل تجارت و ترانزیت و کاهش موانع حملونقل بینالمللی میان ۲ کشور ذکر کرد.
معاون وزیر اقتصاد ارمنستان نیز ضمن قدردانی از حضور فعال هیات ایرانی و همراهی سفیر و نمایندگان دیپلماتیک، اعلام کرد که کشورش برای رفع موانع حملونقل جادهای و کاهش هزینههای ترانزیتی مصمم است.
در این نشست، کاهش عوارض مرزی، افزایش تردد تعداد کامیونها و ناوگان باری از مرز مشترک، فعالسازی ظرفیتهای ترانزیتی و لجستیکی و کاهش موانع حملونقل بینالمللی از جمله مواردی بود که بحث و تبادلنظر شد.
سفیر ایران در ارمنستان، معاون و کارشناسان ذیربط امور خارجه و نماینده سازمان برنامه و بودجه نیز در این نشست حضور داشتند.
منبع: گمرک ایران